Саудовская Аравия нанесла авиаудары по Йемену

|
Агата Альшевская
Агата Альшевская Журналист 76 0

Как минимум двое получили ранения.

Саудовская Аравия нанесла удары по Йемену 25 июля

Фото: © Getty Images/Anadolu / Contributor

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Саудовская Аравия нанесла серию авиаударов по городу Ходейда в Йемене. Об этом сообщает Al Mayadeen.

По информации канала, атакованы телекоммуникационные объекты в городе, пострадал один человек.

Кроме того, сообщается об ударах по острову Камаран в Красном море.

«Женщина получила ранение в результате саудовской агрессии на острове Камаран», — отмечают журналисты.

Информационное агентство SABA, подконтрольное повстанцам-хуситам, в свою очередь передает, что их средства противовоздушной обороны вынудили саудовскую авиацию покинуть воздушное пространство Йемена.

В Министерстве иностранных дел правительства хуситов заявили, что агрессия Саудовской Аравии «определит следующий этап «эскалации за эскалацией».

Ранее хуситы объявили о морской блокаде Саудовской Аравии после ударов по аэропорту в столице Йемена Сане. И заявили о готовности перекрыть Баб-эль-Мандебский пролив, соединяющий Красное и Аравийское моря.

Тем временем президент США Дональд Трамп одобрил соглашение с Саудовской Аравией по развитию ядерной инфраструктуры. Сделка потенциально откроет Эр-Рияду путь к обладанию ядерным оружием, предупреждают американские журналисты.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+19° Атмосферное давление 756 мм рт. ст.
Относительная влажность 73%
78.03
-0.37 88.89
-0.55
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 25 июля, для всех знаков зодиака

Последние новости

7:00
Память иконы Божией Матери «Троеручица»: что можно и нельзя делать 25 июля, как молиться
6:49
Умер режиссер фильмов «Маска» и «Стиратель» Чак Рассел
6:36
Пожары и пострадавшие: ВСУ атаковали Белгород
5:57
Распускал руки: P. Diddy перевели в одиночную камеру за драку в тюрьме
5:55
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 25 июля, для всех знаков зодиака
5:29
Охранник насадил на железные прутья: ребенок погиб на энергообъекте в Тольятти

Сейчас читают

Варенье не варю, готовлю вкусное желе из смородины на зиму — 7 проверенных рецептов
«Не попутала ли ты?» — Катя Гордон обвинила Иду Галич в лицемерии
Технофашизм, пророчества об антихристе и шпионаж: мрачная ИИ-империя Palantir
Самые несчастливые даты рождения: как числа влияют на судьбу человека

Интересные материалы

🪐Гороскоп на август 2026 года для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги на август 2026 для знаков зодиака: видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на август 2026 — видео
Любовный гороскоп на август 2026 для знаков зодиака — видео