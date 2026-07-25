Саудовская Аравия нанесла авиаудары по Йемену

Саудовская Аравия нанесла серию авиаударов по городу Ходейда в Йемене. Об этом сообщает Al Mayadeen.

По информации канала, атакованы телекоммуникационные объекты в городе, пострадал один человек.

Кроме того, сообщается об ударах по острову Камаран в Красном море.

«Женщина получила ранение в результате саудовской агрессии на острове Камаран», — отмечают журналисты.

Информационное агентство SABA, подконтрольное повстанцам-хуситам, в свою очередь передает, что их средства противовоздушной обороны вынудили саудовскую авиацию покинуть воздушное пространство Йемена.

В Министерстве иностранных дел правительства хуситов заявили, что агрессия Саудовской Аравии «определит следующий этап «эскалации за эскалацией».

Ранее хуситы объявили о морской блокаде Саудовской Аравии после ударов по аэропорту в столице Йемена Сане. И заявили о готовности перекрыть Баб-эль-Мандебский пролив, соединяющий Красное и Аравийское моря.

Тем временем президент США Дональд Трамп одобрил соглашение с Саудовской Аравией по развитию ядерной инфраструктуры. Сделка потенциально откроет Эр-Рияду путь к обладанию ядерным оружием, предупреждают американские журналисты.

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