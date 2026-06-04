Картайзер: ЕС должен перестать думать только об Украине и ставить условия России

Евросоюз должен перестать думать только об Украине и ставить условия России. Об этом депутат Европарламента Фернан Картайзер заявил «Известиям» в рамках ПМЭФ.

«Европейский союз должен понимать, что он должен представлять свои собственные интересы, а не интересы Украины», — подчеркнул Картайзер.

По его мнению, нынешний подход Брюсселя строится вокруг поддержки Киева, тогда как европейские страны должны в первую очередь исходить из собственных национальных и экономических интересов. Политик считает, что отношения с Россией необходимо выстраивать с точки зрения того, что выгодно самому Евросоюзу и его гражданам.

Картайзер отметил, что после определения собственных приоритетов стороны могли бы обсуждать и другие вопросы, включая украинский кризис. Однако, по его словам, эта тема не должна быть единственным или главным фактором при выстраивании диалога.

«Если у нас есть предварительные условия, мы даже не начнем разговор», — заявил депутат Европарламента.

Он раскритиковал распространенную на Западе позицию, согласно которой переговоры с Россией возможны только после выполнения определенных требований, например прекращения огня или выполнения других политических условий.

По мнению Картайзера, подобный подход лишь блокирует возможность начала полноценного диалога. Он считает, что для восстановления контактов необходимо отказаться от предварительных требований и сначала начать переговорный процесс.

Политик подчеркнул, что главным приоритетом для Евросоюза должны оставаться собственные интересы и благополучие европейских граждан. Только после этого, по его мнению, можно рассчитывать на поиск решений по другим международным вопросам.

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