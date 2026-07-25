Полразмера имеют значение: как тесная обувь ломает походку и бьет по организму

Подолог Красюк рассказала о скрытых последствиях маленькой обуви

Тесная обувь может обернуться не только дискомфортом, но и серьезными проблемами для всего организма, рассказала медицинский подолог, остеопат и специалист по изготовлению индивидуальных стелек Татьяна Красюк в беседе с 5-tv.ru.

Многие женщины со временем покупают пары меньшего размера, ориентируясь на моду или страх перед «большим» размером. Но стопа меняется незаметно: влияет набор веса, беременность, спорт и особенности походки.

По словам специалиста, даже полразмера способны сыграть роль, если обувь сдавливает пальцы и мешает стопе правильно работать при шаге. Когда нога не может распластаться и оттолкнуться, нагрузка распределяется неправильно.

«Соответственно, стопа остается поджатой, и нога в голеностопе выворачивается как угодно, лишь бы человек мог сделать шаг. Это может приводить к изменению установки в голеностопе, а также влиять на положение бедренной кости в тазобедренном суставе и колена», — рассказала врач.

Красюк подчеркнула, что длительное сжатие нарушает кровоснабжение и микроциркуляцию. Это может приводить к онемению, воспалениям, ухудшению качества ногтей и повышать риск грибковых и других инфекций. Нередко именно обувь становится причиной жалоб на боли в шее и голове, хотя человек ищет проблему совсем в другом месте.

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