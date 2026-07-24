Охота на ведьм: как в XVII веке искали и казнили невиновных женщин

Дарья Орлова
Дарья Орлова 6 0

Для тысяч девушек обвинение в колдовстве считалось смертным приговором.

Охота на ведьм за что казнили женщин какие признаки

Фото: 5-tv.ru

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Daily Mail: в XVII веке искали и казнили невиновных женщин

В 1650 году на городской площади Ньюкасла молодых женщин публично раздевали и подвергали унизительному «испытанию»: специальный «ищейка ведьм» колол их бедра острой иглой. Если кожа не кровоточила, это считалось доказательством вины, подтверждением обвинений в колдовстве. Об этом рассказало издание Daily Mail.

По данным издания, в основе охоты на ведьм лежали не столько религиозные убеждения, сколько паранойя, суеверия и желание найти виноватых в любых бедах. Жертвами чаще всего становились бедные, одинокие или просто неугодные соседям женщины, которых обвиняли в порче скота, гибели детей или неурожае.

В условиях Гражданской войны в Англии суды присяжных заменили местные разбирательства, где председательствовали предубеждения, а не закон.

Особенно свирепствовал в Восточной Англии самопровозглашенный «Главный ищейка ведьм» Мэтью Хопкинс. За щедрую плату он путешествовал по деревням, выискивая «слуг дьявола».

Его методы включали лишение сна на несколько дней, унизительные телесные осмотры в поисках «лишних сосков» для кормления демонов и уколы в надежде найти онемевший участок — «печать дьявола». Многие женщины под пытками признавались в чем угодно: кто-то говорил о сговоре с духами, кто-то — о том, что портила урожай зажиточным соседям. Всех их ждала виселица.

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