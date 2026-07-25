В Екатеринбурге приостановили чемпионат по легкой атлетике из-за атаки БПЛА

Чемпионат России – 2026 по легкой атлетике, который проходит в Екатеринбурге, временно приостановили после атаки беспилотных летательных аппаратов на город. Об этом сообщили в Telegram-канале Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).

В федерации подчеркнули, что решение принято исключительно из соображений безопасности. В первую очередь речь идет о защите спортсменов, тренеров, судей, зрителей и других участников соревнований. Организаторы отметили, что внимательно следят за развитием ситуации и позже сообщат, когда турнир сможет возобновиться.

«Чемпионат России временно приостановлен в связи с атакой БПЛА. Безопасность всех участников — главный приоритет», — говорится в сообщении ВФЛА.

О сроках возобновления соревнований пока не сообщается. Решение будет принято после оценки оперативной обстановки и при отсутствии угроз для проведения чемпионата.

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