В Екатеринбурге приостановили чемпионат по легкой атлетике из-за атаки БПЛА

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Алена Куликова
Алена Куликова 101 0

О сроках возобновления соревнований не сообщали.

В Екатеринбурге приостановили чемпионат России из-за БПЛА

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Илья Хамов

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Чемпионат России – 2026 по легкой атлетике, который проходит в Екатеринбурге, временно приостановили после атаки беспилотных летательных аппаратов на город. Об этом сообщили в Telegram-канале Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).

В федерации подчеркнули, что решение принято исключительно из соображений безопасности. В первую очередь речь идет о защите спортсменов, тренеров, судей, зрителей и других участников соревнований. Организаторы отметили, что внимательно следят за развитием ситуации и позже сообщат, когда турнир сможет возобновиться.

«Чемпионат России временно приостановлен в связи с атакой БПЛА. Безопасность всех участников — главный приоритет», — говорится в сообщении ВФЛА.

О сроках возобновления соревнований пока не сообщается. Решение будет принято после оценки оперативной обстановки и при отсутствии угроз для проведения чемпионата.

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