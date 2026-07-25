Захарова прокомментировала удар ВСУ по турбазам в Запорожской области

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Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист Эксклюзив 113 0

В результате атаки погибли восемь человек.

Фото: © РИА Новости/Александр Вильф

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Захарова назвала террористическим методом удары ВСУ по турбазам в Запорожской области

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в беседе с 5-tv.ru прокомментировала удар ВСУ по турбазам в Запорожской области.

«Метод, который используют террористы — удары по мирному населению», — отметила она.

Боевики киевского режима в субботу, 25 июля, нанесли удары по базам отдыха в Запорожской области. В результате атаки погибли восемь человек, в том числе двое детей. Ранения, по последним данным, получили 14 человек.

Пострадавших доставили в медицинские учреждения, где врачи оказывают им необходимую помощь. Об этом сообщал губернатор региона Евгений Балицкий. Он отмечал, что ВСУ не в состоянии биться на равных и поэтому устраивают охоту на мирное население, в частности на женщин и детей.

Ранее 5-tv.ru также рассказывал, что Следственный комитет (СК) России возбудил уголовное дело о теракте после удара ВСУ по базам отдыха в Запорожской области. На месте происшествия организовали комплекс следственных действий. Криминалисты ведут сбор доказательств.

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