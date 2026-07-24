Ссоры из-за посуды: психолог раскрыла настоящие причины конфликтов в отношениях

Daily Mail: частые ссоры в отношениях указывают на чувство одиночества

Ссоры из-за немытой посуды, денег или неубранной постели — лишь верхушка айсберга, за которой скрывается чувство одиночества и недооцененности. Об этом рассказало издание Daily Mail со ссылкой на психолога и семейного терапевта Эмму Кенни.

По словам эксперта, одна из главных ошибок пар — переставать интересоваться друг другом. Партнеры начинают достраивать мысли и мотивы второй половинки, что порождает обиды и недопонимание.

Вместо обвинений в духе «ты вечно так делаешь» Кенни советует спрашивать: «Помоги мне понять, что происходило с тобой в тот момент». Любопытство снижает накал конфликта, тогда как обвинения заставляют партнера защищаться.

Вторая распространенная проблема — игнорирование истинных эмоций. Когда пара ругается из-за грязной посуды, на самом деле речь идет о чувстве, что тебя не ценят. Терапевт рекомендует называть эмоцию напрямую: не «ты никогда не помогаешь», а «я чувствую себя одинокой, и это вызывает обиду». Такой подход дает партнеру повод для диалога, а не для защиты.

Многие пары совершают ошибку, замалчивая недовольство, чтобы сохранить мир. Однако, предупреждает Кенни, это не доброта, а «отложенный взрыв». Говорить о проблеме нужно, пока она еще маленькая и ее можно решить мягко. Иначе горечь накапливается и начинает переписывать всю историю отношений.

Также специалист различает разговоры и подлинную коммуникацию. Многие пары постоянно обсуждают быт, но на самом деле это критика, защита и перебивание. Кенни призывает учиться слушать без подготовки контраргументов и стараться понять эмоциональную реальность партнера.

Отдельное внимание терапевт уделяет близости, понимая под ней не только секс, но и зрительный контакт, смех, маленькие жесты заботы. Когда отношения превращаются в совещание по планированию, нужно намеренно возвращать тепло и не ждать, что спонтанность вернется сама собой.

«Не ждите, пока вы начнете презирать друг друга, чтобы начать честно говорить. Самые здоровые пары не идеальны, они просто продолжают выбирать восстановление отношений», — резюмировала Эмма Кенни.

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