Президент России Владимир Путин проводит встречу с руководителями международных агентств в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Встреча проходит в традиционном формате «вопросы — ответы». В Кремле отметили, что она юбилейная, президент общается с руководителями ведущих мировых информационных агентств в десятый раз.

На повестке — актуальные проблемы внутренней и внешней политики России, ключевые международные события.

ПМЭФ-2026 объединяет в Санкт-Петербурге участников из разных сфер: представителей государств, официальные делегации, руководителей крупных компаний, предпринимателей, экспертов, ученых, аналитиков и международные организации. Форум проходит с 3 по 6 июня и остается одной из ключевых площадок для обсуждения экономического развития, инвестиций, технологий и международного сотрудничества.

Международная повестка ПМЭФ-2026 строится вокруг деловых контактов с разными регионами мира. В программе проходят бизнес-диалоги с Молдавией, Азербайджаном, Объединенными Арабскими Эмиратами, Индией, странами Африки и Латинской Америки. Всего, по данным на июнь, участие в форуме подтверждают представители более 130 стран и территорий, включая Азербайджан, Белоруссию, Германию, США и другие государства.

Российская часть форума также представлена на высоком уровне. В работе ПМЭФ традиционно участвует президент РФ Владимир Путин, выступающий с программной речью. Среди участников — первый заместитель председателя правительства Денис Мантуров, заместители председателя правительства Александр Новак и Алексей Оверчук, заместитель руководителя администрации президента Максим Орешкин, министр финансов Антон Силуанов, министр экономического развития Максим Решетников, министр труда и социальной защиты Антон Котяков, министр промышленности и торговли Антон Алиханов, министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков, председатель Центрального банка Эльвира Набиуллина, руководитель Федеральной налоговой службы Даниил Егоров и руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.

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