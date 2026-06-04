«Роскосмос» рассматривает частные российские компании в качестве партнеров

|
Алексей Мокряков
Алексей Мокряков 33 0

Частный бизнес мог бы помочь в развитии отечественной космической отрасли.

Фото: © РИА Новости/Пресс-служба Роскосмоса / РКК

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

«Роскосмос» рассматривает отечественные частные компании в качестве партнеров. С таким предложением на сессии «Экономика космоса: как привлечь частный капитал в космическую отрасль» в рамках ПМЭФ-2026 выступил глава госкорпорации Дмитрий Баканов.

Он уверен, что частный бизнес уже обладает достаточными компетенциям, а в некоторых направлениях даже опережает госпредприятия и мог бы помочь в развитии отечественной космической отрасли.

Глава «Роскосмоса» привел в пример компании «Бюро 1440» и «Геоскан». Они занимаются спутниковыми технологиями и, что еще важнее, обладают удачным опытом эксплуатации космических аппаратов.

«Дай бог, чтобы у них все получалось», — сказал глава «Роскосмоса».

На полях ПМЭФ также подписали соглашение о намерении запустить инвестиционную платформу «Космотехника» для поддержки проектов государственно-частного партнерства в ракетно-космической отрасли.

ПМЭФ-2026 объединяет в Санкт-Петербурге участников из разных сфер: представителей государств, официальные делегации, руководителей крупных компаний, предпринимателей, экспертов, ученых, аналитиков и международные организации. Форум проходит с 3 по 6 июня и остается одной из ключевых площадок для обсуждения экономического развития, инвестиций, технологий и международного сотрудничества.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+18° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 64%
74.30
0.96 86.27
1.15
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 4 июня, для всех знаков зодиака

Последние новости

21:35
Путин: Россия чувствует себя уверенно в сфере экономики
21:33
Усы, кадык и минус 100 тысяч: чем обернулся визит Перминовой к врачу
21:23
«Давно в терапии»: актриса Дарья Мельникова рассказала, почему отказалась от алкоголя
21:10
«Является самым главным»: Путин назвал решающий фактор для достижения целей СВО
21:08
Путин: по Украине пока не было боевого применения «Орешника»
21:08
Летом Москва превратится в огромный музей под открытым небом

Сейчас читают

Путин проводит встречу с руководителями международных информационных агентств — трансляция
«Я люблю белые розы»: Волочкова осталась недовольна подаренными цветами
Вылитый Артем: подписчики Лерчек усомнились в том, кто отец ее младшего сына
Кино, которое не захотело ждать: как Алексей Пиманов снимал фильм «Крым»

Интересные материалы

🪐Гороскоп на июнь 2026 года для всех знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на июнь 2026 — видео
❤️Любовный гороскоп на июнь 2026 для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги на июнь 2026 для знаков зодиака: видео