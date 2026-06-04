«Роскосмос» рассматривает частные российские компании в качестве партнеров

Частный бизнес мог бы помочь в развитии отечественной космической отрасли.
Фото: © РИА Новости/Пресс-служба Роскосмоса / РКК
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«Роскосмос» рассматривает отечественные частные компании в качестве партнеров. С таким предложением на сессии «Экономика космоса: как привлечь частный капитал в космическую отрасль» в рамках ПМЭФ-2026 выступил глава госкорпорации Дмитрий Баканов.
Он уверен, что частный бизнес уже обладает достаточными компетенциям, а в некоторых направлениях даже опережает госпредприятия и мог бы помочь в развитии отечественной космической отрасли.
Глава «Роскосмоса» привел в пример компании «Бюро 1440» и «Геоскан». Они занимаются спутниковыми технологиями и, что еще важнее, обладают удачным опытом эксплуатации космических аппаратов.
«Дай бог, чтобы у них все получалось», — сказал глава «Роскосмоса».
На полях ПМЭФ также подписали соглашение о намерении запустить инвестиционную платформу «Космотехника» для поддержки проектов государственно-частного партнерства в ракетно-космической отрасли.
ПМЭФ-2026 объединяет в Санкт-Петербурге участников из разных сфер: представителей государств, официальные делегации, руководителей крупных компаний, предпринимателей, экспертов, ученых, аналитиков и международные организации. Форум проходит с 3 по 6 июня и остается одной из ключевых площадок для обсуждения экономического развития, инвестиций, технологий и международного сотрудничества.
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