В Секторе Газа предали земле останки 112 жертв израильских атак

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Это самые масштабные похороны с момента начала конфликта.

Фото, видео: Reuters/Dawoud Abu Alkas; 5-tv.ru

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В Секторе Газа прошли самые масштабные похороны за время конфликта. Там предали земле останки сразу 112 человек — это жертвы израильских атак. Среди них сорок детей и тридцать женщин.

Все они погибли в результате одного массированного удара ЦАХАЛ по жилому кварталу еще три года назад. Тогда были убиты больше трехсот гражданских. Извлечь их тела из-под руин не могли: только после заключения перемирия завалы начали разбирать вручную. По некоторым данным, до сих пор без вести пропавшими числятся полторы сотни жителей.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент США Дональд Трамп заявил о достижении договоренности, предполагающей полное разоружение всех формирований палестинского движения ХАМАС.

По мнению главы Белого дома, решение открывает Газе возможность перейти под руководство нового палестинского правительства. В дальнейшем, по мере разоружения ХАМАС, считает Трамп, израильские военные будут покидать регион, а международные силы начнут работать с палестинской полицией для укрепления безопасности.

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