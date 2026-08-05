Жара бьет по гормонам: почему летом пропадают силы и хочется спать

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Дарья Орлова
Дарья Орлова 27 0

Высокая температура влияет не только на самочувствие, но и на работу эндокринной системы.

Почему летом пропадают силы и хочется спать причины здоровье

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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В жару люди чувствуют упадок сил из-за сбоя гормонов

Летний зной способен влиять на работу гормональной системы, из-за чего многие люди чувствуют слабость, сонливость и потерю энергии. Особенно тяжело жаркую погоду переносят люди с заболеваниями щитовидной железы и сахарным диабетом, предупреждают эндокринологи. Об этом сообщило издание URA.RU.

При повышенной функции щитовидной железы (гипертиреозе) жара может усиливать характерные симптомы заболевания. Сердцебиение становится чаще, усиливаются потливость, дрожь и чувство тревоги. Специалисты отмечают, что подобные проявления не стоит объяснять только высокой температурой воздуха.

При гипотиреозе, наоборот, в жару нередко появляются выраженная слабость, сонливость и отеки. Ситуацию может усугубить обезвоживание, которое дополнительно замедляет обмен веществ и делает даже привычные повседневные дела более утомительными.

Врачи советуют людям с заболеваниями щитовидной железы избегать длительного пребывания под палящим солнцем, носить легкую закрытую одежду и ни в коем случае самостоятельно не отменять назначенные препараты или менять их дозировку. Корректировать лечение можно только после консультации со специалистом и необходимых анализов.

Особую осторожность следует соблюдать и людям с сахарным диабетом. Из-за жары организм быстрее теряет жидкость, что может отражаться на уровне глюкозы в крови. Кроме того, высокая температура способна испортить инсулин, тест-полоски и другие медицинские изделия, если хранить их под солнцем или в раскаленном автомобиле. Поэтому специалисты рекомендуют пить воду небольшими порциями в течение дня, чаще контролировать сахар и соблюдать условия хранения лекарств.

Еще одна причина плохого самочувствия летом — изменение уровня гормонов стресса и сна. Перегрев, духота, недосып и нехватка жидкости могут повышать уровень кортизола. Из-за этого появляются раздражительность, быстрая утомляемость и становится сложнее концентрироваться.

Одновременно жара способна нарушать выработку мелатонина. Если в спальне душно и светло, человеку труднее заснуть, сон становится поверхностным, а днем появляется чувство разбитости. Чтобы улучшить качество отдыха, специалисты советуют проветривать помещение в прохладные часы, затемнять окна и поддерживать температуру в спальне в пределах 19–22 градусов.

Врачи также напоминают, что в жаркую погоду нельзя игнорировать тревожные симптомы. Если слабость не проходит после отдыха, охлаждения и достаточного количества воды, необходимо обратиться за медицинской помощью. Поводом для срочной консультации также могут стать учащенный пульс в состоянии покоя, спутанность сознания, сильная дрожь, резкое похудение или температура выше 37,5 градуса без признаков простуды.

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