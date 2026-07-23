Российские ученые испытали тяжелый БПЛА «Мотылек»

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Полностью отечественный беспилотник может поднять до 300 килограммов полезной нагрузки.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов; 5-tv.ru

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В России испытали тяжелый БПЛА «Мотылек»

Российские ученые проводят испытания уникального тяжелого беспилотника «Мотылек». Он способен переносить до трехсот килограммов полезной нагрузки. Дрон очень ждут на фронте: он может доставлять грузы, ретранслировать сигнал, сбрасывать авиабомбы и даже эвакуировать раненых.

Главная особенность машины — компактные асинхронные двигатели. Это полностью российская разработка. Они в несколько раз легче, мощнее и надежнее традиционных электромоторов и способны разгонять «Мотылька» до ста километров в час.

«Впервые в истории человечества беспилотный аппарат приводится в движение асинхронными двигателями. Он разбирается, ремонтируется очень легко. Никаких магнитов тут нет. И самое главное, что его можно полностью производить в России. Один такой двигатель способен спокойно Ан-2 поднять в воздух», — сказал главный инженер проекта Дмитрий Дуюнов.

Беспилотник будет востребован и на гражданской службе. Его смогут использовать спасатели при ликвидации стихийных бедствий. А в сельском хозяйстве «Мотылек» поможет быстро распылять удобрения над большими территориями.

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