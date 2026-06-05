Психолог объяснил, почему мемы не вызывают цифрового слабоумия у подростков

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Борис Сатаров
Борис Сатаров 44 0

Запрещать вирусные шутки бессмысленно.

Почему нельзя запрещать мемы

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

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Психолог Сергей Волков: запрещать мемы совершенно нецелесообразно

Вирусные мемы, вопреки мнению представителей старшего поколения, не вызывают «цифрового слабоумия» у подростков. Такую точку зрения в беседе с «Известиями» выразил клинический психолог Сергей Волков.

«Запрещать мемы совершенно нецелесообразно, потому что они, подобно политическим анекдотам, актуальны только в конкретный промежуток времени», — подчеркнул специалист.

По его словам, мемы можно сравнить с модой на одежду: тренды быстро сменяют друг друга, и бесконечные запреты не имеют смысла. Существование абсурдных мемов психолог назвал реакцией общества на современный непредсказуемый мир.

Актуальность шуток про СССР среди подростков, по мнению Волкова, объясняется тем, что информационное пространство заполнено нарративом о Советском Союзе, который дети воспринимают как «сказочную страну».

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