Хотел венчаться и изменял: Дакота осудила поступки бывшего мужа

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Александра Якимчук
Александра Якимчук 31 0

Артисты давно разошлись, но певицу все еще не отпускает болезненный развод.

Рита Дакота о венчании с Владом Соколовским

Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова

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Дакота: Соколовский настаивал на венчании, хотя уже тогда изменял

Певица Рита Дакота раскритиковала поступки бывшего супруга и коллеги Влада Соколовского. Негодованием артистка поделилась на своей странице в социальных сетях.

Подруга исполнительницы увидела фотографии 11-летней давности с венчания знаменитостей и переслала их Дакоте. Певица, в свою очередь, решила поделиться с поклонниками эмоциями, которые вызвали эти воспоминания.

«В этот день 11 лет назад у меня было венчание в храме с чуваком, который мне уже к тому моменту изменял и знал об этом, и настоял на венчании. На моем венчании с изменщиком был Киркоров. Этот мир не может быть более долбанутым. <…> Но вопрос так и остается открытым: (зачем — Прим. ред.) настаивать на венчании, если ты знаешь, что ты сексоголик?» — вопрошала артистка.

Также она пояснила, что в христианстве возможно развенчаться даже в одностороннем порядке. Поводом для этого может стать насилие или измена. На основании последнего Дакота и расторгла их брак не только в ЗАГСе, но и в церкви.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Соколовский встречался с певицей Нюшей. Однако их отношения были тайной. На этом настаивали родители артистки.

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