Генеральный директор Эрмитажа призвал пересмотреть мировые меры защиты ученых

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Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 26 0

Инцидент с Бутягиным, как отметил Пиотровский, должен всех научить важной вещи — быть осторожными.

Генеральный директор Эрмитажа о задержании Бутягина — видео

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем; 5-tv.ru

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Пиотровский: международные механизмы защиты ученых неэффективны

Мировую систему по обеспечению безопасности ученых необходимо изменить. Об этом заявил генеральный директор Эрмитажа Михаил Пиотровский в студии «Известий» в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Комментируя инцидент с археологом Александром Бутягиным, которого задержали в Польше в конце 2025 года, Пиотровский подчеркнул, что, на его взгляд, сегодня все меры по обеспечению безопасности ученых устарели, поэтому нужно разрабатывать новые.

«Вся мировая система, выработанная в свое время такой гуманитарной составляющей, <…> она не работает. Эта система не „бомбить“ образование, не арестовывать деятелей культуры, она не работает. У Бутягина это что было? Ни один международный орган не был принят. <…> Систему надо менять», — сказал Михаил Пиотровский.

Он отметил, что опыт Бутягина должен научить всех ученых одной важной вещи — осторожности.

Рассуждая о несостоятельности правовой системы, генеральный директор Эрмитажа вспомнил еще один резонансный случай. Речь о хищении «крымской коллекции» культурных ценностей. Эти редчайшие экспонаты в свое время были переданы украинской стороне. Долгое время обсуждалось возвращение коллекции в музеи Крыма. Однако в конечном счете ничего не вышло. Пиотровский уверен: добиться справедливости в этом вопросе также не удалось из-за устаревшей мировой системы гарантий безопасности.

В 2026 году Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. В 2026 году его главная тема звучит как «Прагматичный диалог — путь к стабильному будущему».

ПМЭФ традиционно собирает представителей власти, бизнеса, экспертного сообщества, науки, стартапов и зарубежных делегаций. На площадке обсуждают экономику, инвестиции, финансовую политику, технологии, поддержку предпринимательства и новые модели развития.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Александр Бутягин вернулся на работу в Эрмитаж. Археолога удалось освободить из польской тюрьмы в рамках обмена заключенными.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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