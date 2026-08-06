Суд обязал Даню Милохина выплатить 407 тысяч рублей за трек в TikTok

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Алена Куликова
Алена Куликова Эксклюзив 155 0

Правообладатель потребовал компенсацию за использование композиции.

Даню Милохина обязали выплатить 407 тысяч рублей за песню

Фото: Геодакян Артем/ТАСС

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Суд постановил взыскать с блогера Дани Милохина 407,2 тысячи рублей из-за публикации музыкального трека в социальной сети TikTok без разрешения правообладателя. Об этом стало известно из материалов суда, оказавшихся в распоряжении 5-tv.ru.

С иском обратился автор композиции, заявив о нарушении исключительных прав на произведение. Он потребовал взыскать с блогера компенсацию за незаконное использование песни в соцсети.

Суд поддержал требования истца и обязал Даню Милохина прекратить использование трека. На указанную сумму был наложен арест.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Маргарита Суханкина одержала победу в суде над создателем группы «Мираж» Андреем Литягиным. Продюсер обязан выплатить артистке 8,5 миллиона рублей за нарушение прав на песни. Спор между бывшими коллегами длился несколько лет — Суханкина заявляла, что Литягин продает композиции в ее исполнении и получает за это огромные суммы. При этом самой певице ничего за это не переводит.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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