Дальний Восток вышел вперед: инвестиции в 1,5 раза превысили средние показатели
Об этом Владимиру Путину доложил в ходе встречи представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.
Фото, видео: © РИА Новости/Александр Казаков; 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Трутнев рассказал Путину о привлечении инвестиций на Дальний Восток
Меньше месяца остается до Восточного экономического форума. В прошлом году на этой крупнейшей международной площадке подписали более 300 соглашений на рекордные шесть триллионов рублей. Ожидается, что в этом году показатели станут еще выше. Об этом сегодня говорили в Кремле.
Владимир Путин встретился с вице-премьером, полномочным представителем президента в Дальневосточном федеральном округе Юрием Трутневым, который отметил, что уровень привлеченных инвестиций в регион растет, появляются новые предприятия и рабочие места.
— Владимир Владимирович, вы поставили перед нами задачу к 2030 году достичь уровня привлечения инвестиций — 12 триллионов рублей. Хочу вам доложить, что эта задача выполняется. В этом году мы должны были в данный период выйти на уровень 5,8 триллиона.
— Превысили, да?
— Так точно — сейчас у нас 6,5. Поэтому мы будем стараться.
— В предыдущие годы тоже превышали?
— Старались.
— Получалось!
— Благодаря принятым вами решениям, динамика основных показателей развития Дальнего Востока превышает среднероссийские показатели. По инвестициям превышение в полтора раза, по промышленному производству — на 20%.
На Дальнем Востоке сейчас строят около 400 новых объектов. Это аэропорты, школы, детские сады, парки и поликлиники. Большое внимание в регионе уделяют поддержке спецоперации. Уже работает территория опережающего развития «Патриотическая». Резиденты ТОР поставили в зону боевых действий более 600 тысяч изделий.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.
Читайте также
53%
Нашли ошибку?