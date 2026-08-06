Дальний Восток вышел вперед: инвестиции в 1,5 раза превысили средние показатели

Трутнев рассказал Путину о привлечении инвестиций на Дальний Восток

Меньше месяца остается до Восточного экономического форума. В прошлом году на этой крупнейшей международной площадке подписали более 300 соглашений на рекордные шесть триллионов рублей. Ожидается, что в этом году показатели станут еще выше. Об этом сегодня говорили в Кремле.

Владимир Путин встретился с вице-премьером, полномочным представителем президента в Дальневосточном федеральном округе Юрием Трутневым, который отметил, что уровень привлеченных инвестиций в регион растет, появляются новые предприятия и рабочие места.

— Владимир Владимирович, вы поставили перед нами задачу к 2030 году достичь уровня привлечения инвестиций — 12 триллионов рублей. Хочу вам доложить, что эта задача выполняется. В этом году мы должны были в данный период выйти на уровень 5,8 триллиона.

— Превысили, да?

— Так точно — сейчас у нас 6,5. Поэтому мы будем стараться.

— В предыдущие годы тоже превышали?

— Старались.

— Получалось!

— Благодаря принятым вами решениям, динамика основных показателей развития Дальнего Востока превышает среднероссийские показатели. По инвестициям превышение в полтора раза, по промышленному производству — на 20%.

На Дальнем Востоке сейчас строят около 400 новых объектов. Это аэропорты, школы, детские сады, парки и поликлиники. Большое внимание в регионе уделяют поддержке спецоперации. Уже работает территория опережающего развития «Патриотическая». Резиденты ТОР поставили в зону боевых действий более 600 тысяч изделий.

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