Чемпионка мира попала в реанимацию после неудачной попытки увеличить грудь
Тяжелая реакция на анестезию привела к экстренной госпитализации.
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Антон Рожко; 5-tv.ru
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Пациентку частной клиники на севере Москвы экстренно госпитализировали из-за анафилактического шока. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.
Женщине должны были установить грудные импланты. Но анестезия вызвала острую реакцию.
«Организм среагировал на анестезию. Она находится в сознании, ее везут в больницу», — пояснил собеседник.
Инцидент произошел в частной клинике на улице Клары Цеткин. По имеющейся информации, пострадавшая — бронзовый призер чемпионата Европы по фитнесу, чемпионка мира по атлетическому фитнесу в парном позировании и чемпионка России.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в клинике Тимура Хайдарова могли использовать эзотерические практики. Согласно материалам дела, супруга пластического хирурга Светлана Сильваши обращалась к магам и специалистам по приворотам не только для личных целей, но и по вопросам, связанным с пациентами, работой медучреждения и общением с влиятельными людьми.
Согласно одной из переписок, приобщенных к материалам, во время лечения продюсера Петра Гаврилова Сильваши попросила гадалку провести «очистительные» мероприятия в помещениях клиники.
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