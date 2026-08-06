Тихий герой: подросток спас трехлетнего ребенка и будет награжден

Подросток спас трехлетнего ребенка и будет награжден

В Каспийске отважный подросток спас трехлетнего ребенка, который стоял на подоконнике и едва не выпал. Попасть в квартиру многоэтажки не удалось, там никого не было. 15-летний Абдулла Баширов не стал дожидаться спасателей: он забрался в окно и не дал случиться трагедии.

«Я здесь проходил, вижу здесь девочки стоят, женщины стоят говорят ему не прыгать. Я сказал, давайте я залезу. Залез. Спустил его сначала просто туда, вниз в квартиру. Он неодетый был, я его одел», — рассказал Абдулла.

О своем поступке герой не стал никому рассказывать. Но через соц.сети об этой истории узнала вся страна. В администрации Каспийска пообещали наградить Абдуллу за спасение ребенка.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как российский турист спас утопающую девочку во время экскурсии по Турции. Очевидица событий Антонина рассказала в социальных сетях, что группа туристов приехала на экскурсию в Кемер. Они решили сделать фотографии на фоне горной реки. Когда все начали выходить из воды, один из мужчин, Данил, поскользнулся.

Пока остальные туристы смеялись над его неловким падением, он заметил под водой маленькую девочку, которую уносило течением. Данил быстро среагировал: он вытащил ребенка из воды и передал его людям на берегу.

По словам спутницы Данила, течение в реке было настолько сильным, что даже взрослые могли потерять равновесие. Как девочка оказалась в воде, остается неясным. Сам Данил признался, что просто оказался рядом в критический момент.

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