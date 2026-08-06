Путин поручил создать кластер по огранке алмазов в Якутии и Смоленской области

Президент России Владимир Путин распорядился создать кластер по огранке алмазов в Якутии и Смоленской области. Об этом говорится в указе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

«В целях развития в Российской Федерации отрасли огранки алмазов постановляю: <…> создать на территориях Республики Саха (Якутия) и Смоленской области кластер по огранке алмазов», — говорится в документе.

В новый кластер смогут войти компании и индивидуальные предприниматели, которые будут включены в специальный реестр. Оператором проекта назначили внешнеэкономическое объединение «Алмазювелирэкспорт».

Организация будет заниматься подготовкой заключений о соответствии компаний и предпринимателей установленным требованиям, а также помогать им взаимодействовать с предприятиями, которые добывают природные алмазы.

Также в документе указано, что добывающие компании должны будут предлагать участникам кластера необработанные и частично обработанные алмазы до того, как они попадут в обращение.

Правила работы проекта, требования к участникам и порядок обеспечения сырьем определит Министерство финансов России. Указ вступает в силу 1 марта 2027 года.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в России планируют изменить правила продажи ювелирных изделий с драгоценными камнями. Так, с 1 сентября 2026 года продавцы будут обязаны указывать происхождение вставок, а использовать слово «бриллиант» разрешат только для природных ограненных алмазов. Для синтетических камней введут отдельную маркировку и запретят обозначения, создающие впечатление их натурального происхождения.

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