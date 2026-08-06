В Японии вспоминают один из самых страшных дней в истории: сегодня 81-я годовщина бомбардировки Хиросимы. Тогда за секунды был уничтожен целый город, который американцы неслучайно выбрали в качестве мишени — он имел военное значение, там располагалась штаб-квартира японской армии. Погибли около 80-ти тысяч жителей. Однако траурную акцию власти превратили в политическую. Мэр Хиросимы в своем выступлении даже не упомянул США — единственное государство в истории, применившее атомную бомбу против людей. Зато он демонстративно раскритиковал Россию, обвинив ее в участии в гонке вооружений и назвав главной угрозой для Токио.

Те, кто не знают японский, вряд ли смогут угадать содержание книги под обложкой в стиле анимэ. На картинке нет и намека на войну. Кроме, может быть, двух вертолетов в правом верхнем углу. Но есть обложка уже на английском. Это — новая оборонная концепция, в которой Россия, а заодно Китай и КНДР объявлены национальными угрозами, а наращивание военной мощи названо путем к экономическому процветанию. В красной зоне практически все пространство вокруг японских островов и даже шире — по всей Восточной Азии. А главным и фактически единственным союзником названы США. Кооперации с Америкой посвящена в документе отдельная глава, и теперь под чутким руководством Вашингтона Япония стремительно вооружается. Токио закупает у Вашингтона больше полутысячи ракет Tomahawk.

«В наших планах по приобретению ракет Tomahawk в период с 2025 по 2027 финансовый год ничего не изменилось. Мы продолжим тесно сотрудничать с Соединенными Штатами для обеспечения надлежащего приобретения», — говорит министр обороны Японии Синдзиро Коидзуми.

Как раз сегодня японские силы обороны — так в стране называют военных — впервые попытались запустить американские ракеты самостоятельно. Уверяют, что справились на отлично, а американцы только наблюдали со стороны. Впервые стрельбы провели на острове Хоккайдо. Это самая северная точка страны, от нее до наших Курильских островов меньше 20 километров, до Сахалина — 43. До сих пор учений на территории острова не проводили из-за слишком большой плотности населения. Но теперь этот факт почему-то перестал быть проблемой. В зоне возможного поражения оказалась и КНДР: оттуда уже пришел ответ.

«Стало окончательно ясно, что до сих пор мы видели замаскированную тактику, призванную скрыть стремление Японии стать военной державой. Нельзя игнорировать тот факт, что за такими опасными военными шагами Японии стоят Соединенные Штаты», — сказала заведующая отделом ЦК Трудовой партии КНДР Ким Е Чжон.

На прошлой неделе в стране впервые после Второй мировой открылось национальное разведывательное бюро, причем в Токио не скрывают, что его структура — точная калька американского ЦРУ. Новым направлением, как стало понятно из свежей оборонной стратегии, будет сотрудничество Токио с разработчиками нейросетей из США. Среди них Palantir — это их система навела ракеты на школу для девочек в иранском Минабе.

«Война с использованием ИИ приводит к огромному числу жертв, разрушениям, ошибкам в наведении. Но Palantir пытается не исправить их, а просто скрыть реальность. А технологии подают так, будто это просто шуточный стартап, генерующий. Скажем, сцены из фильмов», — говорит бывший сотрудник Palantir Хуан Себастиан Пинто.

Впрочем, у Японии есть собственный фирменный стиль — анимэ-политики. В самой стране против милитаристского курса выступают многие, и митинги на улицах регулярно собирают тысячи участников.

«Правительство нарушает статью 9 Конституции Японии — так называемую „мирную статью“, по которой мы после войны отказались от создания военного потенциала. И вот теперь история войны забыта, и страна вооружается. Мы против!» — говорят несогласные.

Но власти стараются их не замечать и продолжают вести собственный курс, который рискует дестабилизировать обстановку во всем Восточно-азиатском регионе.

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