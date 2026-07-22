Алексей Учитель анонсировал фильм с Анной Пересильд и Ваней Дмитриенко

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Мурад Устаров
Мурад Устаров 4 951 0

Идея о создании картины принадлежит старшему сыну режиссера.

Анна Пересильд и Ваня Дмитриенко снимутся в фильме

Фото: Тараканов Вадим/ТАСС

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Алексей Учитель заявил о съемках фильма с Анной Пересильд и Ваней Дмитриенко

Народный артист России, кинорежиссер Алексей Учитель сообщил о планах снять фильм с участием звездной пары — его дочери, актрисы Анны Пересильд, и певца Вани Дмитриенко. Об этом режиссер рассказал изданию Super.

По словам кинематографиста, идея принадлежит его старшему сыну. Учитель отметил, что это будет современная версия картины «Прогулка», но с Иваном и Анной в главных ролях.

«Мы затеваем такую „Прогулку“, но чтобы это были Ваня и Аня. Но пока мы только в начале пути. Если это будет, то, мне кажется, это будет потрясающе», — подчеркнул режиссер.

Говоря о романе дочери с Дмитриенко, Учитель заявил, что хотел бы, чтобы отношения Анны с певцом длились как можно дольше. Он также подчеркнул, что не вмешивается в жизнь пары.

Ранее певец Илья Гуров поддержал Дмитриенко, которого захейтили после признания о панических атаках. Он подчеркнул, что и сам нередко сталкивается с негативными комментариями, и тоже был подвержен паническим состояниям.

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