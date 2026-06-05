В Иране амнистировали две тысячи заключенных

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Алексей Мокряков
Алексей Мокряков 27 0

Соответствующее решение принял новый верховный лидер страны.

В Иране провели амнистию заключенных— последние новости

Фото: Reuters/Majid Asgaripour/WANA (West Asia News Agency)

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Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи одобрил амнистию и смягчение наказания для двух тысяч осужденных. Решение было принято по случаю праздника Эйд-е Гадир и стало первым подобным шагом нового руководителя страны после вступления в должность. Новость сообщает пресс-служба аятоллы.

Согласно опубликованной информации, Хаменеи удовлетворил обращение главы судебной власти, который просил о помиловании части заключенных или пересмотре назначенных им наказаний. В Иране практика амнистий по случаю крупных религиозных дат существует давно, однако нынешнее решение привлекло особое внимание, поскольку стало первой подобной инициативой нового верховного лидера.

Эйд-е Гадир считается одним из главных праздников для мусульман-шиитов. По религиозной традиции, именно в этот день пророк Мухаммед объявил своего зятя Али преемником и руководителем мусульманской общины. На этом фоне амнистия стала символическим шагом, подчеркивающим связь нового руководства страны с устоявшимися государственными и религиозными традициями.

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