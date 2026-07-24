Путин поздравил Мирзиёева с днем рождения

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Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 34 0

Российский лидер отметил, его огромный вклад в упрочнение партнерства РФ и Узбекистана.

Путин поздравил президента Узбекистана с днем рождения

Фото: © РИА Новости/Александр Казаков

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Президент России Владимир Путин поздравил президента Узбекистана Шавката Мирзиёева с днем рождения. Текст телеграммы разместили на официальном сайте Кремля.

«Уважаемый Шавкат Миромонович, примите сердечные поздравления по случаю Вашего Дня рождения», — сказал Путин.

Российский лидер высоко оценил деятельность Мирзиёева на посту главы республики. Президент РФ отметил, что его коллега внес огромный вклад в развитие товарищеских отношений между нашими странами.

«Трудно переоценить Ваш многолетний личный вклад в упрочение российско-узбекистанского всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества», — сказал Путин.

Еще российский лидер подчеркнул, что он дорожит хорошими отношениями, которые сложились между ним и Мирзиёевым, а также будет рад продолжить с ним конструктивный диалог по актуальным вопросам не только региональной, но и международной повестки.

В конце сообщения Путин пожелал Мирзиёеву крепкого здоровья, благополучия и новых достижений на благо Узбекистана

Шавкату Мирзиёеву 24 июля исполнилось 69 лет.

Ранее Владимир Путин поздравил с днем рождения председателя КНР Си Цзиньпина. Тогда свое обращение российский лидер начал со слов: «дорогой друг».

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Путин поздравил Мирзиёева с днем рождения

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