«Оружие хотят получать»: Путин об исключении Украиной США из гарантов договоренностей

Путин: Украина хочет оружие США, но исключила Трампа из гарантов договоренностей

Президент России Владимир Путин заявил, что у него вызывают вопросы предложения исключить США из числа возможных гарантов будущих договоренностей по Украине, несмотря на продолжающуюся военную поддержку Киева со стороны Вашингтона. Об этом российский лидер заявил на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2026).

Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский направил письмо Путину. Глава государства удивился предложению искать гарантов возможных соглашений между Россией и Украиной исключительно в Европе.

«Оружие хотят получать из Соединенных Штатов, а вот видеть администрацию США и президента Трампа в качестве гарантов почему-то не хотят. Это же вызывает вопросы», — сказал Путин.

Кроме этого, российский лидер поблагодарил президента США Дональда Трампа за усилия, направленные на урегулирование ситуации вокруг Украины. Он также отметил вклад главы Штатов в «воспитание» автора письма.

«Но мы все видели, как Дональд Трамп на глазах у всего мира занимался „воспитанием“ автора этого письма. <…> Хочу поблагодарить Дональда за эту работу. Она, безусловно, является полезной. Но есть еще над чем работать. Надо продолжать», — подчеркнул российский лидер.

Владимир Путин на пресс-конференции по итогам Дня Победы заявил, что готов встретиться с Владимиром Зеленским как в Москве, так и на независимой третьей территории. Он так же заметил, что никогда не отказывался от переговоров с украинской стороной. Однако подчеркнул, что эта встреча должна поставить окончательную точку в конфликте.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.