«Великий петербуржец»: зрительница театра «Особняк» о Дмитрии Поднозове

Зрительница театра «Особняк» Карливенталь назвала Поднозова великим петербуржцем

Актер театра и кино Дмитрий Поднозов — великий петербуржец. Таким мнением с корреспондентом 5-tv.ru поделилась постоянная зрительница театра «Особняк» Серафима Карливенталь, которая присутствовала на гражданской панихиде с артистом.

Жительница Северной столицы рассказала, что четыре раза была на спектакле «Король умирает», где одну из ролей исполнял Дмитрий Поднозов.

«Я большая поклонница творчества Эжена Ионеско (французский драматург, автор «Король умирает. — Прим.ред.) и, собственно, творчества Дмитрия», — сказала Серафима Карливенталь.

Девушка с горечью отметила, что, к сожалению, другие спектакли с участием Дмитрия Поднозова ей не довелось посмотреть.

«Как-то все не получалось, и казалось, что время еще есть и что всегда можно успеть. Но не успела», — добавила жительница Санкт-Петербурга.

Разговаривая с корреспондентом 5-tv.ru, Серафима Карливенталь сказала, что знала о болезни Дмитрия Поднозова. Но, несмотря на это, его уход все равно стал для нее полной неожиданностью.

«Я почувствовала импульс сходить на прощание. Мне кажется, это был великий петербуржец», — подытожила Серафима Карливенталь.

Дмитрий Поднозов скончался 20 июля. Ему было 64 года. В конце 2025-го артисту диагностировали рак легкого с метастазами в головной мозг. Его творческая биография насчитывает свыше 200 работ в сериалах и фильмах. Зрители могли его видеть в таких картинах, как: «Мажор», «Ледокол» и «Чернобыль».

Ранее 5-tv.ru писал, что в Санкт-Петербурге простились с актером Дмитрием Поднозовым. Гражданская панихида прошла в театре «Особняк». После церемонии тело актера кремируют.

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