«Это тяжело»: рак Кейт Миддлтон отразился на всей ее семье

|
Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист 44 0

Однако болезнь помогла им вспомнить, как важно быть благодарным за то, что имеешь.

Как семья Кейт Миддлтон переживала ее болезнь

Фото: www.globallookpress.com/ Picture by i-Images / Pool

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Рак принцессы Кейт Миддлтон отразился на всей ее семье

Рак принцессы Кейт Миддлтон повлиял на всю ее семью: мужа принца Уильяма и детей: 12-летнего Джорджа, 11-летнюю Шарлотту и восьмилетнего Луи. Слова будущей королевы цитирует издание E! News.

«Я знаю, насколько это тяжело для семьи и близких. Знаю, как непросто пришлось детям и моим родителям. Вы проходите через это вместе с ними», — говорит принцесса.

Кейт Миддлтон также подчеркнула, что болезнь помогла напомнить им о том, как важно быть благодарным за то, что имеем.

Принцесса Уэльская прошла курс химиотерапии в 2024 году, а позднее стало известно о ее ремиссии. Сейчас у будущей королевы период восстановления после болезни, и она уже вернулась к общественной жизни.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Кейт Миддлтон значительно сократила употребление алкоголя после постановки диагноза. Пока ее муж дегустировал пиво, она отдавала предпочтение безалкогольным напиткам.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС

+18° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 64%
73.47
-0.83 85.56
-0.71
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 5 июня, для всех знаков зодиака

Последние новости

20:53
«Будем всегда выполнять»: Путин об обязательствах перед партнерами
20:50
Путин: Россия развивает применение искусственного интеллекта в сфере БПЛА
20:46
«Ответная шайба»: Путин передал привет Трампу на ПМЭФ
20:45
Решетников: уровень безработицы в России далек от кризисных значений
20:41
Пристальное внимание: как в мире следили за выступлением Путина
20:38
«Куда ветер подует?» — Путин о рисках атак Украины на Запорожскую АЭС

Сейчас читают

«Главное — это не возраст»: Путин ответил на письмо Зеленского
Путин выступает на пленарном заседании ПМЭФ-2026 — текстовая трансляция
Прямая трансляция выступления Владимира Путина на ПМЭФ-2026
Кино, которое не захотело ждать: как Алексей Пиманов снимал фильм «Крым»

Интересные материалы

🪐Гороскоп на июнь 2026 года для всех знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на июнь 2026 — видео
❤️Любовный гороскоп на июнь 2026 для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги на июнь 2026 для знаков зодиака: видео