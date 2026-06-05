«Это тяжело»: рак Кейт Миддлтон отразился на всей ее семье

Рак принцессы Кейт Миддлтон отразился на всей ее семье

Рак принцессы Кейт Миддлтон повлиял на всю ее семью: мужа принца Уильяма и детей: 12-летнего Джорджа, 11-летнюю Шарлотту и восьмилетнего Луи. Слова будущей королевы цитирует издание E! News.

«Я знаю, насколько это тяжело для семьи и близких. Знаю, как непросто пришлось детям и моим родителям. Вы проходите через это вместе с ними», — говорит принцесса.

Кейт Миддлтон также подчеркнула, что болезнь помогла напомнить им о том, как важно быть благодарным за то, что имеем.

Принцесса Уэльская прошла курс химиотерапии в 2024 году, а позднее стало известно о ее ремиссии. Сейчас у будущей королевы период восстановления после болезни, и она уже вернулась к общественной жизни.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Кейт Миддлтон значительно сократила употребление алкоголя после постановки диагноза. Пока ее муж дегустировал пиво, она отдавала предпочтение безалкогольным напиткам.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС