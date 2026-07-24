Опасный тип: какая форма живота повышает риск диабета и инсульта

Дарья Орлова
Дарья Орлова 5 0

Расположение жировых отложений на теле может многое рассказать о состоянии здоровья.

О чем говорит форма живота какие они бывают список симптомы

Фото: 5-tv.ru

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Daily Mail: форма живота «яблоко» повышает риск диабета и инсульта

Расположение жировых отложений на теле напрямую влияет на вероятность развития смертельных заболеваний. Об этом сообщило Daily Mail со ссылкой на рекомендации доктора Филиппы Кэй.

По словам эксперта, наиболее опасной является фигура типа «яблоко», когда лишний вес концентрируется в области талии. Это указывает на избыток висцерального жира, который обволакивает внутренние органы, такие как печень и поджелудочная железа.

В отличие от подкожного жира, который можно ущипнуть, висцеральный жир метаболически активен. Он вырабатывает гормоны и воспалительные элементы, провоцирующие рост артериального давления, повышение уровня сахара и ухудшение показателей холестерина в крови.

Для проверки здоровья врач советует использовать тест с сантиметровой лентой: окружность талии должна составлять менее половины роста человека.

Традиционный индекс массы тела (ИМТ) часто дает погрешности, так как не учитывает распределение тканей. Например, мускулистый атлет может иметь высокий ИМТ, при этом оставаясь здоровым, в то время как человек с нормальным весом может страдать от скрытого ожирения внутренних органов.

Такое состояние медики называют «худой снаружи, толстый внутри». Доктор Кэй отмечает, что на формирование живота влияют не только калории или алкоголь, но и генетика, стресс, недостаток сна и гормональные изменения.

У женщин после менопаузы из-за снижения эстрогена жир часто перемещается с бедер в область живота, что резко повышает сердечно-сосудистые риски. Хорошая новость заключается в том, что висцеральный жир уходит быстрее подкожного при введении регулярных аэробных нагрузок и коррекции рациона.

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