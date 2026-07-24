Тайный смысл: почему питомцы вдыхают и фыркают на самом деле

Дарья Орлова
Дарья Орлова 4 0

Хозяева часто принимают это за обычную скуку или проявление вредного характера.

Почему собаки вздыхают и фыркают причина объяснение

Фото: 5-tv.ru

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Mirror: вздохи и фырканье у собак являются признаками эмоционального напряжения

Глубокие вздохи и фырканье у собак являются признаками эмоционального напряжения, а не проявлением драматизма или лени. Об этом рассказало издание Mirror со ссылкой на эксперта по поведению животных Уилла Атертона.

По словам специалиста, большинство владельцев совершенно неправильно интерпретируют эти сигналы, считая их забавными. В действительности такие звуки относятся к «вытесняющему поведению», с помощью которого животное пытается сбросить накопившееся психологическое давление.

Это естественный способ организма собаки отрегулировать работу нервной системы после стресса или сильного возбуждения. Специалист подчеркивает, что такие сигналы часто возникают после выполнения сложных ментальных задач или длительного пребывания в одной позе.

«Когда я заставляю своего лабрадора Салли работать над чем-то умственно утомительным или прошу его оставаться на месте, когда он хочет двигаться, он издает этот долгий вздох», — поделился Атертон.

Он добавил, что вздох говорит о том, что питомец напряженно трудится, и его состояние нужно внимательно остлеживать. Если собака вздыхает постоянно, это может означать, что ее текущий режим дня не позволяет полноценно справляться со стрессом. Эксперт рекомендует увеличить физическую активность и давать питомцу больше возможностей для настоящего отдыха.

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