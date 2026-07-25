Буква «ё» останется: в РАН развеяли слухи о сокращении алфавита

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Алена Куликова
Алена Куликова 46 0

Филолог Пахомов сообщил об отсутствии планов менять правила русского языка и его привычные нормы.

В России не планируют менять правила русского языка

Фото: © РИА Новости/Сергей Пятаков

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В России не планируют исключать букву «ё» из алфавита

В России не планируют исключать букву «ё» из алфавита или менять ее нынешний статус. Об этом сообщил научный сотрудник Института русского языка РАН, председатель филологического совета «Тотального диктанта» Владимир Пахомов.

«Как она была факультативной, так она и остается, то есть вот этот статус пока сохраняется, и нет предпосылок к тому, чтобы он изменился», — заявил он в беседе с РИА Новости.

Пахомов отметил, что обязательное введение «ё» могло бы создать немало сложностей для издательской сферы и культуры. В частности, это затронуло бы привычное написание произведений русских классиков и вызвало бы вопросы при оформлении многих текстов.

Кроме того, эксперт обратил внимание на слова, в которых возможны разные варианты произношения. Например, пары «планер» и «планёр» или «маневренный» и «манёвренный» показывают, что полное закрепление буквы могло бы привести к новым языковым спорам.

В РАН подчеркнули, что менять положение буквы «ё» в русском языке не собираются. Она сохранит свой привычный статус и продолжит использоваться там, где это необходимо для точности и понимания текста.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что больше всего синонимов в русском языке у слова «очень». 

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