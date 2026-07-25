Токаев назвал Россию великой страной

Президент Казахстана сделал заявление на XXII Форуме межрегионального сотрудничества РФ и Казахстана.
Фото, видео: © РИА Новости/Сергей Савостьянов; 5-tv.ru
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Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев в Омске на XXII Форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана заявил, что считает Россию великим государством, а русский народ — великим народом.
«Мы всегда считали и считаем Россию великим государством, как я уже сказал, и об этом я говорю на всех международных форумах, и привержены стратегическому сотрудничеству с Россией, союзническим отношениям, как бы трудно это ни было», — дополнил Токаев.
Кроме того, лидер Казахстана подчеркнул, что его страна сохраняет верность стратегическому сотрудничеству и союзническим отношениям с Россией, независимо от возникающих сложностей.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что отношения России и Казахстана продолжают укрепляться и сохраняют стратегический характер. Об этом рассказал президент России Владимир Путин.
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