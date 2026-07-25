Балицкий объявил 26 июля в Запорожской области днем траура

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Андрей Черненко
Андрей Черненко Срочная новость 129 0

Минувшей ночью ВСУ атаковали туристические базы.

Траур в Запорожской области 26 июля 2026 года

Фото: © РИА Новости/Евгений Биятов

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Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий объявил 26 июля в регионе днем траура по погибшим при трагедии в Кирилловке.

«В связи с трагедией, 26 июля 2026 года объявлено днем траура на территории Запорожской области. Светлая память погибшим. Сил — их близким», — отметил глава региона.

В ночь на 25 июля вооруженные силы Украины атаковали туристические базы в Запорожской области. Как сообщил губернатор региона Евгений Балицкий, в результате нападения погибли 12 человек, еще 19 получили ранения.

Следственный комитет России заявил, что по факту нападения возбуждено уголовное дело по статье 205 Уголовного кодекса Российской Федерации («Террористический акт»). По информации следствия, украинские военные использовали беспилотные летательные аппараты для атаки на базы отдыха в Кирилловке.

В ведомстве подчеркнули, что на месте происшествия ведется комплекс следственных мероприятий, направленных на сбор и документирование доказательств. Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего, после чего действиям украинских военнослужащих, причастных к атаке, будет дана правовая оценка в соответствии с законодательством.

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