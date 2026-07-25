«Как я задолбалась»: Лера Кудрявцева пожаловалась на отпуск во Франции

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Алена Куликова
Алена Куликова 5 147 0

Знаменитость находится в Сен-Тропе вместе с дочерью Машей и сестрой Оксаной

Почему Кудрявцева возмутилась отпуском

Фото: © РИА Новости/Рамиль Ситдиков

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Лера Кудрявцева пожаловалась на отпуск во Франции

Телеведущая Лера Кудрявцева на личной странице в социальных сетях рассказала, что поездка во Францию оказалась непростой из-за экстремальной жары. Артистка призналась в том, что высокая температура сильно выматывает и мешает наслаждаться путешествием.

«Как я задолбалась. Просто какую неделю хожу с мокрой тряпкой на голове и ношу с собой бутылку воды. Невозможно», — сообщила Кудрявцева.

Сейчас знаменитость находится в Сен-Тропе вместе с дочерью Машей и сестрой Оксаной. Они проводят время на пляже, гуляют по городу и ознакамливаются с местными достопримечательностями, однако из-за зноя длительные прогулки даются с большим трудом.

По словам телеведущей, ей хочется увидеть как можно больше интересных мест, но изнуряющая жара быстро отнимает силы. Именно она, как отметила звезда, стала главным испытанием во время путешествия и заметно сказалась на впечатлениях от поездки.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что во Франции под угрозой уничтожения оказались знаменитые виноградники из-за аномальной жары в Европе.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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