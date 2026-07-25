«Как я задолбалась»: Лера Кудрявцева пожаловалась на отпуск во Франции
Знаменитость находится в Сен-Тропе вместе с дочерью Машей и сестрой Оксаной
Фото: © РИА Новости/Рамиль Ситдиков
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Лера Кудрявцева пожаловалась на отпуск во Франции
Телеведущая Лера Кудрявцева на личной странице в социальных сетях рассказала, что поездка во Францию оказалась непростой из-за экстремальной жары. Артистка призналась в том, что высокая температура сильно выматывает и мешает наслаждаться путешествием.
«Как я задолбалась. Просто какую неделю хожу с мокрой тряпкой на голове и ношу с собой бутылку воды. Невозможно», — сообщила Кудрявцева.
Сейчас знаменитость находится в Сен-Тропе вместе с дочерью Машей и сестрой Оксаной. Они проводят время на пляже, гуляют по городу и ознакамливаются с местными достопримечательностями, однако из-за зноя длительные прогулки даются с большим трудом.
По словам телеведущей, ей хочется увидеть как можно больше интересных мест, но изнуряющая жара быстро отнимает силы. Именно она, как отметила звезда, стала главным испытанием во время путешествия и заметно сказалась на впечатлениях от поездки.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что во Франции под угрозой уничтожения оказались знаменитые виноградники из-за аномальной жары в Европе.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.
73%
Нашли ошибку?