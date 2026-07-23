Невозможно вести диалог: политолог об «интеллектуальном уровне» Драпатого

Политолог Денисов: высказывания Драпатого показывают его низкий уровень интеллекта

С назначением Михаила Драпатого на пост главнокомандующего ВСУ перспективы диалога между Россией и Украиной стали еще сложнее. Об этом в беседе с 5-tv.ru заявил политолог Денис Денисов, комментируя высказывания нового военного руководителя о том, что жители Донбасса — это «отрыжка Советского Союза».

По словам эксперта, отношение к жителям территории, которую Киев считает своей, показывает не только его политическую позицию, но и его низкий уровень интеллекта.

«Ну, что здесь можно сказать об интеллектуальном уровне подобного человека? Если он воспринимает жителей территории, которую Украина считает своей собственной территорией, в таких терминах, то вряд ли с этим человеком вообще возможно вести какой-либо серьезный диалог о перемирии, о будущем региона и, самое главное, о будущем этих жителей», — заявил политолог.

Денисов добавил, что подобные высказывания отражают идеологическую позицию нового главкома ВСУ.

Михаил Драпатый был назначен главнокомандующим ВСУ указом президента Украины Владимира Зеленского 22 июля. До этого он занимал должность командующего Объединенными силами украинской армии и сменил на посту Александра Сырского.

Ранее 5-tv.ru писал, что после назначения Драпатого внимание привлекли публикации его супруги Юлии в социальных сетях во время президентских выборов на Украине в 2019 году. Тогда она размещала критические записи в адрес Владимира Зеленского.

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