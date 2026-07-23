Набирает популярность рыбалка, где люди становятся наживкой для сомов

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Дарья Орлова
Дарья Орлова 66 0

Любители острых ощущений отказываются от удочек.

Люди становятся наживкой для сомов вид рыбалки нудлинг

Фото: www.globallookpress.com/Whitehotpix

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В США люди все чаще добровольно становятся наживкой для сомов

Стремительно набирает популярность нудлинг — необычный и весьма рискованный способ ловли сома, при котором рыболов использует в качестве приманки собственные руки или ноги. О необычном увлечении в США рассказало издание Outside.

Опытный нудлер — 25-летний Ремми Бирден — объяснил, что во время такой рыбалки человек опускает конечность в подводную нору, где самец сома охраняет икру. Почувствовав угрозу, рыба мгновенно атакует.

«Это не мы ловим голубого сома, а он нас», — говорит Бирден.

По словам рыбака, после многочисленных выездов на его руках остались шрамы, которые появились из-за острых зубов сомов.

Другой известный нудлер, Винни Возняк, превратил необычное хобби в бизнес. Он организует подобные рыбалки для всех желающих и берет с каждого участника по 400 долларов (около 31 тысячи рублей). По его словам, ежемесячно он получает свыше 400 заявок, причем многие клиенты никогда раньше не занимались рыбалкой.

Так, однажды Возняк устроил необычный девичник. Участницы праздника впервые попробовали нудлинг, опустили руки и ноги в воду и уже с первой попытки сумели вытащить крупных сомов.

Сами Возняк и Бирден считают настоящей легендой этого промысла 63-летнего Скиппера Байвинса. Он начал ловить рыбу голыми руками еще в четырехлетнем возрасте. За свою карьеру американец добыл сома весом 50 килограммов в Северной Америке, а в Испании ему удалось поймать гиганта массой 113 килограммов.

Специалисты пока не считают нудлинг угрозой для природы. В Департаменте охраны дикой природы Оклахомы отмечают, что число поклонников такого способа ловли слишком невелико, чтобы повлиять на популяцию сомов.

При этом опасность подстерегает самих рыбаков. Во время поисков рыбы в болотистой местности можно столкнуться с аллигаторами или ядовитыми щитомордниками, которые обитают в этих местах.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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