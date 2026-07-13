Зеленский предложил продлить сроки мобилизации и военного положения на Украине

Глава киевского режима Владимир Зеленский внес в Верховную раду два законопроекта: первый касается продления мобилизации, а второй — военного положения. Об этом сообщило украинское издание «Страна.ua».

«Зеленский внес в раду законопроекты о продлении мобилизации и военного положения еще на три месяца — до 31 октября», — говорится в статье.

Документы в ближайшее время поступят на рассмотрение в профильные комитеты, а затем их вынесут на всеобщее голосование депутатов. Если парламентарии в итоге согласятся с предложениями Зеленского, то действующие на Украине меры — мобилизация и военное положение — будут продлены еще на 90 дней, начиная со 2 августа 2026 года.

Тем временем ситуация с мобилизацией на Украине усложняется с каждым днем. Многие мужчины скрываются от ТЦК. Но это не мешает сотрудникам центров вылавливать людей средь бела дня прямо на улице.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что жители Львова взбунтовались против сотрудников ТЦК. Это произошло после того, как они насильно мобилизовали 20-летнего молодого человека. Жители решили отбить парня. С этой целью они перевернули автомобиль «людоловов». Зеленский охарактеризовал произошедшее как «очень плохую историю».

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