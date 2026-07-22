Тяжелая болезнь изменила ее до неузнаваемости: трагедия Ирины Корытниковой

Ирина Корытникова появилась в советском кино как яркая вспышка — и почти сразу исчезла. Зрители запомнили ее по военной драме «Свадебная ночь», где она сыграла партизанскую связную Валю Мережко. Роль принесла актрисе всесоюзную известность, но почему-то не открыла дорогу в большое кино.

Корытникова оказалась в числе тех актеров, кому судьба отвела всего один звездный час. А дальше — тишина. Как так вышло, что блистательная артистка доживала свой век в памперсах в стенах хосписа, а не на съемочной площадке?

Девочка, которая грезила театром



Фото: Кадр из фильма «Этот фантастический мир. Выпуск 10: Знак Саламандры», режиссер Тамара Павлюченко, 1984 г.

Ирина Корытникова родилась в апреле 1959 года в Москве. С самого детства она грезила о театре.

Семья будущей актрисы была самой обычной, никто в ней не имел никакого отношения к сцене, а вот Корытникова даже и не хотела думать о какой-то другой профессии. И, когда в Москве открылось первое среднее учебное заведение с театральным уклоном, девочка самостоятельно туда записалась и легко прошла отбор.

После окончания школы Корытникова поступила на актерское отделение эстрадно-циркового училища. Там она стала одной из самых ярких студенток на курсе комедийного актера и заслуженного артиста РСФСР Рудольфа Рудина.

На тот момент сомнений, что Корытникова исполнит мечту и добьется многого на сцене уже не оставалось практически ни у кого. Слишком уж уверенно, ровно шла она к цели, и даже педагог обещал ей помочь после окончания училища.

Рудин действительно планировал взять Ирину в труппу Московского театра миниатюр, где был главным режиссером, но не успел, потому что его сняли с должности.

Театральный ад: талант, который никому не был нужен

Судьба советской актрисы Ирины Корытниковой, фильм «Свадебная ночь». Фото: Кадр из фильма «Камертон», режиссер Виллен Новак, 1979 г.

Корытникова ходила показываться в разные театры, но ее талант никому особенно не был нужен.

В 1981 году она вышла замуж за актера Леонида Каюрова, уже известного тогда по фильмам «Несовершеннолетние» и «Последний шанс». Только благодаря нему девушку взяли в МХАТ.

Детей у пары не было, и они все силы отдавали сцене. Каюров искренне поддерживал жену, хотел, чтобы любимая получила возможность творчески раскрыться. Но даже его влияния не хватило: Корытникову задействовали в театре исключительно как приглашенную актрису.

И все равно она не сдавалась. Первой постановкой, куда ее взяли, был «Принц и нищий». На сцене она так блистательно пела и делала акробатические трюки в роли Тома Кенти, что зрители были в полном восторге. Сама актриса буквально светилась от счастья.

Вторым спектаклем, в котором задействовали Корытникову, был «Вагончик» — модная в то время постановка, где в первом отделении актриса смогла заставить весь зал смеяться, а во втором — плакать.

Один звездный час и отчаяние

Судьба советской актрисы Ирины Корытниковой, фильм «Свадебная ночь». Фото: Кадр из фильма «Свадебная ночь», режиссер Александр Карпов, 1980 г.

В кино актриса тоже попала. Впервые на экранах она появилась в «Ералаше» в 1970-х, сыграв маму одного из персонажей. Потом снималась в фильме Вилена Новака «Камертон». Там она предстала в роли Тани Севастьяновой — старосты класса, девочки без слуха и голоса. Актрисе, кстати, в то время было уже 20 лет, но она очень достоверно сыграла девятиклассницу.

Звездным часом актрисы можно назвать военную драму «Свадебная ночь» 1980 года.

После выхода фильма об Ирине Корытниковой наконец заговорили. В фильме она снялась в одной из главных ролей — Вали Мережко, партизанской связной.

Успех колоссальный, но в самой кинокарьере никакого прорыва почему-то не произошло. Корытникова снялась еще в нескольких фильмах, однако роли были второстепенными или вовсе эпизодическими. В фильмах «Кто стучится в дверь ко мне…», «Срок давности», «Этот фантастический мир. Выпуск 10» и «Лиха беда начало» ее уже никто и не выделял.

Ирина Корытникова была в отчаянии. Именно в тот период, когда ей было горько от невостребованности, она стала ходить в церковь. Там она обрела душевное равновесие и спокойствие, которых ей так не хватало.

Вслед за ней пришел к Богу и ее муж Леонид Каюров. Он окончил духовную семинарию, стал диаконом, а позже — протодиаконом. Так Корытникова сразу вошла в роль матушки, к тому же в церкви она начала петь в хоре, а театр и кино утратили для актрисы свою ценность.

Диагноз, перечеркнувший все

Судьба советской актрисы Ирины Корытниковой, фильм «Свадебная ночь». Фото: Кадр из фильма «Срок давности», режиссер Леонид Агранович, 1983 г.

Но в 1998 году жизнь актрисы вновь поменялась.

Еще до этого у нее периодически болела спина, но все проходило само собой. Потом Корытникова стала время от времени терять координацию, у нее резко ухудшалось зрение. Периодически она становилась полностью заторможенной и даже падала на ровном месте.

Из-за болезненного состояния актриса была ужасно невнимательна, у нее несколько раз воровали кошелек. В итоге проблемы со здоровьем заметили и в храме. Из-за них актрисе пришлось уйти из церковного хора. Ее накрыла волна отчаяния, она впала в депрессию и ничего не могла с собой поделать. А приступы все учащались, врачи долгое время не могли поставить ей диагноз.

Когда же стало ясно, что у Ирины Корытниковой рассеянный склероз, она окончательно поставила крест на собственной жизни. Как рассказывал в одном из интервью ее муж Леонид Каюров, актриса понимала, что ее заболевание не лечится.

Болезнь так колоссально повлияла на ее рассудок, что вскоре звезда экранов оказалась в состоянии, требующем постоянного ухода.

Последние годы: как угасала актриса

Леониду Каюрову первое время помогала мама жены, Кира Корытникова. Но через какое-то время она надумала переоформить трехкомнатную квартиру дочери на своего сына, выкрала ее паспорт и документы на квартиру. Произошел скандал, муж Ирины подал на тещу в суд.

«Вдруг теще в голову пришла идея завладеть трехкомнатной квартирой. Когда меня не было дома, воспользовавшись беспомощностью Ирины, она похитила ее паспорт и документы на квартиру. Планы были таковы, чтобы похитить Ирину, назначить ей опекуна. Плану не суждено было сбыться, я вовремя спохватился. Обратился в полицию, совершили изъятие, обыск, правда, все это было через сопротивление», — рассказал Каюров в эфире на федеральном телеканале.

Однако теща артиста выдвигала свою версию.

«Мне позвонила соседка и говорит, у Лени кто-то появился. Как же я буду Иру навещать? Он не хочет переводить имущество на племянника и говорит, что нас это не касается», — говорила она.

После квартирного скандала Леонид Каюров продолжил самостоятельно ухаживать за недееспособной женой: он кормил ее, мыл, менял памперсы и при этом продолжал службу в храме. Но каждый раз, оставляя супругу, он очень беспокоился, что любимой может стать плохо.

«Болезнь Ирины взяла свое… Все изменилось в жизни. Сейчас мы практически не наблюдаемся у врачей. Главное: вовремя помыть, накормить, переодеть ее, поменять памперс. Мне пришлось стать и поваром, и парикмахером, и банщиком. Никогда не хотел быть водителем, но жизнь заставила сесть за руль. Я не хочу отдавать Иру в хоспис или клинику — я считаю, что это и моя судьба. Иисус Христос призывал к любви и в моей помощи как раз заключается выражение любви», — говорил Каюров.

Для Каюрова решение определить жену в хоспис было непростым, но в какой-то момент он понял, что стареет сам и уже не справляется самостоятельно. Несмотря на финансовые трудности, он все равно нашел деньги на лечебное учреждение. Там она была под присмотром круглые сутки, при этом ей оказывали всю необходимую медицинскую помощь.

Скоро нашлись и неравнодушные люди, которые помогали протодиакону оплачивать содержание жены в хосписе. Но и сам он ежедневно навещал супругу и молился о том, чтобы любимая меньше страдала.

Ирина Корытникова умерла 1 декабря 2017 года. Ей было всего 58 лет.