Битва йогуртов: какой продукт принесет больше пользы вашему организму

Эти лакомства имеют существенные различия в составе.
Фото: 5-tv.ru
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Daily Mail: греческий и натуральный йогурт имеют различия в составе
Греческий и натуральный йогурты имеют существенные различия в составе и влиянии на пищеварение, несмотря на внешнее сходство. Об этом рассказало издание Mirror.
Основная разница заключается в технологии производства: если обычный продукт получается путем ферментации молока живыми бактериями, то греческий проходит дополнительный этап фильтрации.
В процессе отделения сыворотки концентрация полезных веществ меняется, что делает каждый вид продукта уникальным для конкретных диетических целей. Натуральный йогурт создается при помощи культур Lactobacillus bulgaricus и Streptococcus thermophilus, которые превращают лактозу в молочную кислоту.
Этот продукт богат кальцием и витаминами группы B, что критически важно для укрепления костей. Греческий же вариант за счет удаления лишней жидкости становится плотнее и содержит почти в два раза больше белка.
Это делает его идеальным выбором для тех, кто наращивает мышечную массу или следит за уровнем углеводов в рационе. При выборе стоит учитывать и кулинарные особенности: греческий йогурт лучше переносит нагревание и отлично подходит для соусов или маринадов.
Натуральный йогурт, обладая более жидкой текстурой, лучше сочетается с сухими завтраками и десертами. Издание подчеркивает, что из-за низкого содержания лактозы греческий продукт легче усваивается людьми с чувствительным пищеварением, однако натуральный выигрывает по количеству микроэлементов. Эксперты рекомендуют сочетать оба вида, используя преимущества каждого в зависимости от потребностей организма.
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