Адвокат Лерчек опроверг запрет на ее передвижение по РФ

Действующее постановление суда не ограничивает Чекалину в поездках по стране.
Фото: © РИА Новости/ Михаил Воскресенский
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Защита Лерчек опровергла нарушение меры пресечения из-за ее поездки в Петербург
Блогеру Валерии Чекалиной, известной как Лерчек, не запрещено перемещаться по территории России. Об этом 5-tv.ru сообщил ее адвокат Константин Третьяков, комментируя появившуюся в СМИ информацию о возможном ужесточении обвиняемой меры пресечения из-за поездки в Санкт-Петербург.
«Согласно постановлению суда об изменении меры пресечения, у Валерии нет запрета на перемещения по России. Ей нельзя менять место жительства без разрешения суда, а перемещаться по России ей не запрещено», — пояснил Третьяков.
Кроме того, он рассказал, что 23 июля другой адвокат блогера Юлия Лисановская забрала заграничный паспорт Валерии в УВД. Документ был изъят еще два года назад после возбуждения уголовного дела и все это время находился на хранении в управлении.
Ранее агентство ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщило, что гособвинение просит суд ужесточить меру пресечения и возобновить судебный процесс по уголовному делу в отношении Лерчек из-за нарушении меры пресечения. Как отмечается, причиной стало то, что она на пару дней уехала из Москвы в Санкт-Петербург.
Чекалина является фигурантом уголовного дела о незаконном выводе из России в Дубай более 250 миллионов рублей с использованием поддельных документов.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что Лерчек прошла заключительный, девятый курс химиотерапии. Теперь у блогера впереди длительный этап таргетной терапии.
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