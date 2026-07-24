Адвокат Лерчек опроверг запрет на ее передвижение по РФ

Защита Лерчек опровергла нарушение меры пресечения из-за ее поездки в Петербург

Блогеру Валерии Чекалиной, известной как Лерчек, не запрещено перемещаться по территории России. Об этом 5-tv.ru сообщил ее адвокат Константин Третьяков, комментируя появившуюся в СМИ информацию о возможном ужесточении обвиняемой меры пресечения из-за поездки в Санкт-Петербург.

«Согласно постановлению суда об изменении меры пресечения, у Валерии нет запрета на перемещения по России. Ей нельзя менять место жительства без разрешения суда, а перемещаться по России ей не запрещено», — пояснил Третьяков.

Кроме того, он рассказал, что 23 июля другой адвокат блогера Юлия Лисановская забрала заграничный паспорт Валерии в УВД. Документ был изъят еще два года назад после возбуждения уголовного дела и все это время находился на хранении в управлении.

Ранее агентство ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщило, что гособвинение просит суд ужесточить меру пресечения и возобновить судебный процесс по уголовному делу в отношении Лерчек из-за нарушении меры пресечения. Как отмечается, причиной стало то, что она на пару дней уехала из Москвы в Санкт-Петербург.

Чекалина является фигурантом уголовного дела о незаконном выводе из России в Дубай более 250 миллионов рублей с использованием поддельных документов.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Лерчек прошла заключительный, девятый курс химиотерапии. Теперь у блогера впереди длительный этап таргетной терапии.

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