«Лужники сами себя не соберут»: Гуров о панических атаках Дмитриенко

Илья Гуров: панические атаки у Дмитриенко исключены— его ждут фанатки в Лужниках

У Вани Дмитриенко не может быть панических атак — его ждут многочисленные фанатки в Лужниках. В такой шутливой форме поддержал молодого таланта певец Илья Гуров во время общения с корреспондентом 5-tv.ru на премьере фильма «Мой дикий друг. Возвращение домой».

По словам Гурова, он понимает, как подобное состояние выматывает и выбивает из колеи. Артист и сам был подвержен паническим состояниям, которые не раз заставали его на эскалаторе в метро. Он пожелал Ване восстановления и сил для дальнейшей успешной работы на сцене.

«В конце концов, он еще молодой парень. Я в его возрасте не спал по трое суток, поэтому панические атаки можно купировать. А Лужники сами себя не соберут. Там уже такая толпа его фанаток и девчонок ждет. Я думаю, что он выйдет на сцену, они начнут скандировать: „Давай, давай, давай“. И все. Все панические атаки пройдут, у него сейчас прайм (прайм-эра — период наивысшего расцвета. — Прим. ред.), какие могут быть панические атаки?» — с иронией сказал Гуров.

Он отметил, что подобное состояние у Вани объяснимо, учитывая то, что он в свои 20 лет собирает огромный стадион. А это сплошные нервы и, так или иначе, но боязнь.

Гуров также прошелся по хейтерам, которые обвиняют Дмитриенко в отсутствии мужественности из-за разговоров про панические атаки. По словам певца, нужно смотреть на поступки человека, а не на его внешность. Даже в довольно худом теле может скрываться истинный мужчина с хорошими манерами.

О том, может ли мужчина показывать слабину или нет, ранее рассуждал и актер Сергей Бурунов. По его мнению, плакать могут все — и женщины, и мужчины. Это естественно, и в этом нет ничего предосудительного.

Со звездой «Ивановы-Ивановы» согласился актер Сергей Гилев, сыгравший в криминальной драме «Дети перемен». По его словам, вне зависимости от времени, даже если это и 1990-е, мужчины всегда могли поплакать. Только в те времена в обществе это осуждалось и как будто бы запрещалось.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере МАКС.