МС-21 выходит на серию: Путину показали, на чем в скором времени будут летать россияне

На чем россияне будут летать уже в ближайшем будущем — сегодня показали президенту России Владимиру Путину на Иркутском авиационном заводе. Сейчас там начинается серийное производство среднемагистрального пассажирского — МС-21. Все комплектующие и системы — исключительно российские.

Еще одна новинка — опытный образец учебно-боевого Як-130М. Создателям обоих самолетов президент поставил новые задачи. Корреспондент «Известий» Леонид Китрарь знает, какие.

Десятки панелей фюзеляжа, роботизированные станки и сборочная линия, а также 18 современных российских среднемагистральных самолетов МС-21 в разной степени готовности. Владимир Путин осматривает один из самых современных авиазаводов не только в России, но и в мире.

МС-21 уже поднимался в небо. Прошел немало испытаний. Но это были опытные самолеты — например, чтобы понять, как ведет себя в полете композитное крыло. Это всего третий пассажирский лайнер в мире, где широко используется этот материал.

Но здесь, в цехах Иркутского авиазавода, собирают самолеты, которые будут возить пассажиров. Первые десятки уже распределены по авиакомпаниям. Здесь еще нет обшивки, багажных полок, кресел и даже туалет еще не собран. Но это в сборке самолета не главное. Фюзеляж, авионика и двигатели готовы. Совсем скоро этот первый серийный МС-21 поднимется в небо на испытания.

Сергей Михайлюк — летчик-испытатель с огромным стажем. Поднимал в небо Су-30МКИ, Бе-200, Як-130. Теперь испытывает МС-21. Будет поднимать в воздух каждую новую построенную машину.

«Мы еще немного налетали. Я налетал где-то порядка 20–25 часов, потому что мы только начинаем, мы в начале своего славного пути, потому что машин будет изготовлено много, закладывается много, путь у нас длинный», — сказал старший летчик-испытатель Иркутского авиационного завода Сергей Михайлюк.

Владимиру Путину летчик-испытатель рассказывает о безопасности машины. Все системы многократно дублированы, продумана каждая мелочь.

— Очень много функций, диапазонов, которые защищают от каких-то непреднамеренных выходов на полеты, которые привели бы к нарушению безопасности полета. Это продумано очень. Это здорово, это реализовано.

— Это хорошо.

— Да, у нас без вариантов.

Самолеты, которые собирает Иркутский завод сейчас, — базовая версия лайнера. Впереди как удлиненная, так и укороченная машина.

— Для чего нужна такая укороченная?

— Чтобы дальше летать.

— И сколько там будет пассажиров минимум?

— Порядка 140.

— Как «Суперджет»? А, нет, больше?

— «Суперджет» максимум 100.

— Востребованная будет машина».

Рядом с гражданским лайнером — учебно-тренировочный Як-130М. В России его используют для обучения пилотов, заграничные заказчики — как полноценный боевой самолет. В новой модификации добавлены РЛС, комплекс бортовой обороны и расширена номенклатура вооружения. Востребован и опыт СВО.

— Нужно еще решать задачи, которые появляются на линии боевых действий для уничтожения крупных целей

— Так точно. Мы рассмотрели в одном из вариантов модернизации самолета подвеску. На точке подвески четыре пушечные установки, что позволит… Самолет имеет хорошие характеристики за счет того, что у него хорошая тяговооруженность на малых скоростях.

И Як-130М, и МС-21 уже имеют своих заказчиков. Пассажирский лайнер должен завершить сертификацию в 2027 году. И после передачи авиакомпаниям Россия станет единственной страной в мире, которая умеет своими силами, без международной кооперации, собирать пассажирские самолеты, в том числе с двигателями собственной разработки.

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