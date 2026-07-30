Кривой Рог, Полтава, Киев: Армия России нанесла серию ударов по объектам ВПК на Украине

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При этом, обращение украинских властей с собственным населением вызывает большие вопросы.

Фото, видео: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Армия России нанесла серию ударов по объектам ВПК на Украине

Вооруженные силы России нанесли новую серию ударов по тылам ВСУ. Каждую ночь наша армия выводит из строя объекты военной инфраструктуры в разных городах Украины.

Взрывы гремят сейчас в Кривом Роге. Пожары после попадания ракет засняли и в Полтаве. Но самые мощные удары пришлись на объекты ВПК в Киеве.

При этом, обращение украинских властей с собственным населением вызывает большие вопросы. На кадрах, которые распространили местные паблики, видно, как киевлян не пускают в укрытия.

Толпа негодует, а охранники ссылаются на непонятное распоряжение.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Армия России поразила предприятия военного комплекса в Киеве и порты в Одессе. Оружием высокой точности и ракетами наземного базирования были нанесены массированные удары по предприятию «Элмиз» в Киеве. Завод выпускает электронику, приборы и авиационное оборудование. Поражены складские помещения, используемые для нужд Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Святошинском районе Киева.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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