«Черная метель»: как пыльные бури стирали города с карты

Пыльные бури накрыли равнины США в 1930-х годах

В 1930-е годы Великие равнины США пережили катастрофу, которую позже назвали «Пыльным котлом». На землю пришла засуха, урожаи погибли, а ветер начал поднимать в воздух тонны сухой почвы.

Так появились «черные метели» — пыльные бури, которые превращали день в ночь, заносили дома, убивали скот и заставляли людей целыми семьями бросать фермы.

Самым страшным днем стало 14 апреля 1935 года. Его запомнили как «черное воскресенье». Огромная стена пыли накрыла равнины, закрыв солнце и сделав воздух почти непригодным для дыхания. По данным Библиотеки Конгресса США, именно этот день считается одной из самых тяжелых пыльных бурь эпохи Dust Bowl. Подробнее — в материале 5-tv.ru.

Как земля превратилась в пыль

Причиной катастрофы стала не только погода. Засуха действительно длилась годами: в 1930-е она охватила почти все равнинные штаты и сопровождалась жарой, ветрами, гибелью урожая и нашествием насекомых.

Но природа лишь запустила процесс, а человек сделал его разрушительным. До этого миллионы гектаров прерий распахивали под пшеницу. Глубокая вспашка уничтожила травы, которые веками удерживали почву корнями. Когда дожди прекратились, верхний слой земли высох и стал похож на порошок.

Ветер поднимал его в воздух, и обычная буря превращалась в черную стену. Пыль проникала в дома, еду, воду, одежду, легкие. Люди завешивали окна мокрыми простынями, но это почти не помогало.

День, когда не стало солнца

«Черное воскресенье» началось обманчиво спокойно. День был теплым, люди выходили на улицу, некоторые даже радовались передышке после долгой засухи.

Но затем с горизонта пришла гигантская туча пыли. По данным Библиотеки Конгресса, ее гнал ветер скоростью около 60 миль в час — почти 100 километров в час. Небо почернело, видимость исчезла, а люди, оказавшиеся на улице, не всегда могли найти дорогу домой.

Такие бури называли «черными метелями» не случайно. Пыль шла плотной стеной, как снежный буран, только вместо снега в лицо летела земля. Она забивала горло, глаза и нос. У людей развивалась «пыльная пневмония» — тяжелое поражение легких от постоянного вдыхания частиц почвы.

Города, которые умирали медленно

Пыльные бури не всегда стирали города буквально, но часто делали жизнь в них невозможной. Фермы разорялись, урожая не было, скот погибал, банки забирали дома за долги. В некоторых местах здания приходилось откапывать от пыльных заносов, а улицы становились пустыми.

Пыль доходила даже до восточного побережья США. Национальная метеорологическая служба отмечает, что пыль с Великих равнин переносило до Вашингтона, где она затемняла солнце.

Для жителей равнин это была не разовая катастрофа, а годы жизни в страхе. Каждая новая буря могла уничтожить остатки урожая, засыпать дом или лишить семью последнего источника дохода.

Бегство из «Пыльного котла»

Многие семьи больше не могли оставаться на месте. Они грузили в старые автомобили все, что удавалось спасти, и уезжали на запад — чаще всего в Калифорнию.

По данным Библиотеки Конгресса, миграция времен Dust Bowl стала одним из самых известных переселений в истории США. Люди искали работу, еду и возможность начать жизнь заново, но часто сталкивались с бедностью и враждебностью уже на новом месте.

Эта трагедия легла в основу романа Джона Стейнбека «Гроздья гнева» и стала символом того, как экологическая ошибка может

Чему научил «Пыльный котел»

После катастрофы власти США начали менять подход к сельскому хозяйству. Фермерам стали объяснять, как сохранять почву: использовать севооборот, контурную вспашку, полосные посевы и другие методы защиты от ветра. Также создавали лесополосы, которые должны были снижать силу ветра и удерживать влагу в земле.

Исследователи отмечают, что кризис 1930-х стал поворотным моментом: государство начало активнее участвовать в защите земель и управлении природными ресурсами.

К концу десятилетия дожди постепенно вернулись, а меры по защите почвы помогли снизить масштабы выдувания земли. Но память о «черных метелях» осталась предупреждением.

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