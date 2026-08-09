Израиль отверг план Совета мира по Газе

Израиль не согласился с планом Совета мира по сектору Газа и не намерен выводить войска из анклава до полного разоружения ХАМАС. Об этом заявил премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху. Его слова передает газета The Times of Israel.

По словам израильского лидера, документ из 15 пунктов не был принят. Он подчеркнул, что вывод Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) возможен только после того, как палестинское движение будет действительно лишено вооружения.

Нетаньяху уточнил, что под разоружением подразумевается отсутствие у ХАМАС тяжелого вооружения и всех видов оружия. Он отметил, что речь должна идти о реальном процессе, а не о формальном выполнении требований.

Премьер-министр также сообщил, что Израиль обсуждает свои опасения с США. При этом он отметил, что не все американские предложения подходят стране, а ЦАХАЛ продолжит действовать для устранения угроз.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент США Дональд Трамп заявил о договоренности по полному разоружению ХАМАС и других вооруженных группировок в секторе Газа. Президент США сообщил, что решение было достигнуто при участии посредников из Египта, Катара и Турции. По его словам, это должно стать шагом к установлению долгосрочного мира и безопасности в регионе.

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