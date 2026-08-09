Едва уцелел, но не пострадал: SHAMAN избежал травм после падения ограждения

|
Дарья Корзина
Дарья Корзина 163 0

Артист продолжил выступление на глазах у изумленных поклонников.

SHAMAN едва не пострадал из-за рухнувшего ограждения

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

SHAMAN избежал травм после падения ограждения на концерте в Абакане

Заслуженный артист России Ярослав Дронов, более известный как SHAMAN, не пострадал после падения ограждения во время концерта в честь 95-летия Абакана. Видео инцидента распространилось в социальных сетях.

Происходящее случилось в тот момент, когда Дронов спустился со сцены и подошел к зрителям. Люди у ограждения тут же потянулись к певцу, а стоявшие в первых рядах начали теснить друг друга. В определенный момент конструкция не выдержала давления и рухнула прямо перед артистом.

Несколько зрителей оказались на земле. SHAMAN успел отойти от места падения и не оказался среди людей, которые потеряли равновесие. Уже через несколько секунд певец вернулся к выступлению и продолжил концерт.

После падения ограждение быстро поставили обратно. По данным 360.ru, в результате произошедшего никто не пострадал.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что SHAMAN устроил необычное прощание со своими знаменитыми кожаными штанами. Артист избавился от одного из самых узнаваемых элементов своего сценического образа, отправив его в огонь.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.

+17° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 56%
82.17
0.76 94.84
0.78
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 9 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

5:40
Закон защищает: как вернуть деньги за неиспользованную подарочную карту
5:09
Система ПВО отразила атаку еще пяти БПЛА на подлете к Москве
4:55
Первая помощь: что делать при отравлении арбузом или дыней
4:19
Средства ПВО ликвидировали восемь дронов ВСУ на подлете к Москве
3:50
В России с сентября изменятся правила приема на работу матерей с детьми
3:06
«Висел глаз на сухожилиях»: Бочкарева вспомнила жуткий случай из школьных лет

Сейчас читают

«Дачной амнистии» дали еще пять лет: подводные камни регистрации
Эльба в Германии обмелела и обнажила «камни голода»
«Всегда будут новые Вали Карнавал»: Боня раскритиковала культ молодости
Хозяин антикварного магазина раскрыл, за какие вещи СССР платят большие деньги коллекционеры

Интересные материалы

Удары ВС РФ по Украине — атака на Одесскую ТЭЦ
Гороскоп на деньги на август 2026 для знаков зодиака: видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на август 2026 — видео
Любовный гороскоп на август 2026 для знаков зодиака — видео