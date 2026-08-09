Едва уцелел, но не пострадал: SHAMAN избежал травм после падения ограждения

SHAMAN избежал травм после падения ограждения на концерте в Абакане

Заслуженный артист России Ярослав Дронов, более известный как SHAMAN, не пострадал после падения ограждения во время концерта в честь 95-летия Абакана. Видео инцидента распространилось в социальных сетях.

Происходящее случилось в тот момент, когда Дронов спустился со сцены и подошел к зрителям. Люди у ограждения тут же потянулись к певцу, а стоявшие в первых рядах начали теснить друг друга. В определенный момент конструкция не выдержала давления и рухнула прямо перед артистом.

Несколько зрителей оказались на земле. SHAMAN успел отойти от места падения и не оказался среди людей, которые потеряли равновесие. Уже через несколько секунд певец вернулся к выступлению и продолжил концерт.

После падения ограждение быстро поставили обратно. По данным 360.ru, в результате произошедшего никто не пострадал.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что SHAMAN устроил необычное прощание со своими знаменитыми кожаными штанами. Артист избавился от одного из самых узнаваемых элементов своего сценического образа, отправив его в огонь.

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