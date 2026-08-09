Байден впервые появился на публике после информации об ухудшении здоровья

Бывший президент США Джо Байден появился на публике после сообщений о серьезном ухудшении его здоровья. Об этом сообщила газета Daily Mail.

«Джо Байден выглядел ослабшим во время своего первого появления на публике», — говорится в публикации.

По данным газеты, бывшего главу Белого дома заметили, когда он вышел из храма после службы в Уилмингтоне. Отмечается, что он регулярно посещает католические церкви в родном штате.

Весной 2025 года у Байдена диагностировали агрессивную форму рака предстательной железы. Отмечалось, что опухоль реагирует на гормональную терапию, которая позволяет сдерживать развитие заболевания.

Позже бывший президент прошел курс лучевой терапии. Лечение продолжалось пять недель и завершилось в октябре 2025 года. Сам Байден ранее говорил, что терапия проходит «очень хорошо».

Однако в июле 2026 года The Washington Post сообщил, что болезнь и лечение заметно ослабили бывшего президента.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что со слов сына Джо Байдена Хантера рак бывшего президента распространился на кости и стал причиной сильных болей.

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