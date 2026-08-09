«Жила не своей жизнью»: Саша Савельева раскрыла причину преображения

Саша Савельева показала себя до и после работы с психологом

Певица Саша Савельева показала фотографии, на которых сравнила свою внешность несколько лет назад и сейчас. Бывшая солистка группы «Фабрика» заявила, что заметные перемены произошли без пластических операций. О причинах преображения артистка рассказала в личном блоге.

текст. Instagram*/ sasha_savelieva

Савельева призналась, что сама удивилась, когда недавно посмотрела на один из своих старых снимков. По словам певицы, разница оказалась настолько заметной, что ей захотелось мысленно обратиться к себе прежней и сказать, что впереди ее ждет совершенно другая жизнь.

«Когда посмотрела на фото, сделанное несколько лет назад, пришла в шоковое состояние. Я не делала пластику, как многие говорят. Когда смотрю на эту фотографию, мне просто хочется обнять себя прошлую из будущего и сказать: „Милая, ты даже не представляешь, какая чудесная жизнь тебя ждет“. Это еще одно подтверждение того, что психология меняет внешность», — высказалась Савельева.

Несколько лет назад Савельева столкнулась с депрессией. В это время на ней одновременно лежали заботы о семье, материнство и попытки продолжать карьеру. На собственные желания и планы практически не оставалось сил.

Особенно непростым для певицы оказался период беременности и рождения сына. Беременность проходила тяжело, так как на пятом месяце Савельева ушла в декрет, а незадолго до родов ей потребовалась экстренная госпитализация. Ребенок появился на свет раньше срока и первые недели провел в реанимации.

«То время я вспоминаю с содроганием, потому что засыпала и просыпалась в тревоге. А между этим всем: маленький ребенок, попытки удержать карьеру, отношения. У меня не было сил на прогулки, мечты, спорт. Я жила не своей жизнью. Я боролась с внутренним критиком и медленно, но верно „уменьшала“ себя», — поделилась с подписчиками 42-летняя певица.

В какой-то момент Савельева обратилась к психологу с конкретным запросом — снова научиться мечтать. Работа над собой постепенно изменила ее состояние и отношение к собственной жизни. Вместе с этим, как считает артистка, изменилось и ее отражение в зеркале.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Пелагея откровенно рассказала о недостатках своей внешности. Заслуженная артистка России призналась, что вынуждена следить за собой не только из-за склонности к полноте.

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