Собянин поздравил строителей с праздником и поблагодарил за развитие Москвы

Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил строителей с профессиональным праздником и поблагодарил их за работу над городскими объектами. Об этом глава столицы написал в мессенджере МАКС.

«Дорогие друзья, поздравляю с Днем строителя!» — написал Собянин.

Он отдельно поблагодарил специалистов за станции метро, которые, по его словам, возводятся рекордными темпами и которыми ежедневно пользуются миллионы москвичей.

Мэр также отметил вклад строителей в развитие дорожной инфраструктуры столицы. Речь идет о дорогах и развязках, которыми каждый день пользуются миллионы автомобилистов.

Отдельно Собянин перечислил жилые дома, школы и детские сады, больницы и поликлиники, предприятия, парки, скверы, пешеходные улицы и стадионы. По его словам, все эти объекты формируют современный облик Москвы.

«Вы создаете лучший город земли — Москву!» — подчеркнул Собянин.

В завершение мэр пожелал строителям и их семьям здоровья, благополучия и новых проектов.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Москве в преддверии Дня строителя открыли Ситуационный центр Градостроительного комплекса, который поможет быстрее координировать работу городских служб при возникновении нештатных ситуаций.

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