«Домой»: Карпин встретил жену с сыном из роддома

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Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист 135 0

Лицо и имя малыша родители уже не скрывают от подписчиков.

Как Карпин назвал сына

Фото: © РИА Новости/Алексей Даничев

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Тренер Валерий Карпин встретил жену и сына из роддома

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин встретил супругу Дарью и новорожденного сына после выписки из роддома. Фотографии с семейной встречи опубликовала жена на своей странице в социальных сетях.

На снимках тренер нежно берет малыша на руки, а для супруги приготовил огромный букет синих роз. Лицо ребенка родители решили не скрывать.

«Домой», — лаконично подписала публикацию Дарья.

текстВыписка семьи Карпиных из роддома. Instagram*/ dasha.karpina

Имя малыша пара также уже раскрыла. Дарья опубликовала видео с праздничным тортом в виде медвежонка. На десерте была надпись: «Меня зовут Даниэль». По ее словам, окончательное решение они приняли уже после появления ребенка на свет.

Рождение Даниэля стало особенным событием для семьи Карпиных. Для 57-летнего тренера это шестой ребенок и первый сын. В первом браке у тренера родились дочери Мария и Валерия, также у него есть внебрачная дочь Вероника. Дарья воспитывала дочь Аниту от первого брака.

В совместном браке у супругов ранее появились две дочери — Дарья и Александра. Теперь в семье появился долгожданный мальчик.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

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