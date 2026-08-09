«Домой»: Карпин встретил жену с сыном из роддома

Лицо и имя малыша родители уже не скрывают от подписчиков.
Фото: © РИА Новости/Алексей Даничев
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Тренер Валерий Карпин встретил жену и сына из роддома
Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин встретил супругу Дарью и новорожденного сына после выписки из роддома. Фотографии с семейной встречи опубликовала жена на своей странице в социальных сетях.
На снимках тренер нежно берет малыша на руки, а для супруги приготовил огромный букет синих роз. Лицо ребенка родители решили не скрывать.
«Домой», — лаконично подписала публикацию Дарья.
Выписка семьи Карпиных из роддома.
Имя малыша пара также уже раскрыла. Дарья опубликовала видео с праздничным тортом в виде медвежонка. На десерте была надпись: «Меня зовут Даниэль». По ее словам, окончательное решение они приняли уже после появления ребенка на свет.
Рождение Даниэля стало особенным событием для семьи Карпиных. Для 57-летнего тренера это шестой ребенок и первый сын. В первом браке у тренера родились дочери Мария и Валерия, также у него есть внебрачная дочь Вероника. Дарья воспитывала дочь Аниту от первого брака.
В совместном браке у супругов ранее появились две дочери — Дарья и Александра. Теперь в семье появился долгожданный мальчик.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.
* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.
Читайте также
56%
Нашли ошибку?