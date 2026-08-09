«Домой»: Карпин встретил жену с сыном из роддома

Тренер Валерий Карпин встретил жену и сына из роддома

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин встретил супругу Дарью и новорожденного сына после выписки из роддома. Фотографии с семейной встречи опубликовала жена на своей странице в социальных сетях.

На снимках тренер нежно берет малыша на руки, а для супруги приготовил огромный букет синих роз. Лицо ребенка родители решили не скрывать.

«Домой», — лаконично подписала публикацию Дарья.

Выписка семьи Карпиных из роддома. Instagram*/ dasha.karpina

Имя малыша пара также уже раскрыла. Дарья опубликовала видео с праздничным тортом в виде медвежонка. На десерте была надпись: «Меня зовут Даниэль». По ее словам, окончательное решение они приняли уже после появления ребенка на свет.

Рождение Даниэля стало особенным событием для семьи Карпиных. Для 57-летнего тренера это шестой ребенок и первый сын. В первом браке у тренера родились дочери Мария и Валерия, также у него есть внебрачная дочь Вероника. Дарья воспитывала дочь Аниту от первого брака.

В совместном браке у супругов ранее появились две дочери — Дарья и Александра. Теперь в семье появился долгожданный мальчик.

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