В Волынской области на Украине сотрудники ТЦК похитили настоятеля храма

В Волынской области Украины сотрудники ТЦК похитили настоятеля сельского храма. На глазах у прихожан они силой затащили священника канонической Украинской православной церкви в микроавтобус, не дав ему даже одеться.

Из-за нехватки людей на фронте священнослужителей на Украине мобилизовывают все чаще. Не так давно подобным образом проходили задержания в Винниицкой и Ровненской областях.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, из-за потерь на фронте Киев ужесточает мобилизацию, а те, кого пытаются насильно отправить в ВСУ, все чаще берутся за оружие. Так было в Харькове — один из местных жителей отбился от силовиков с помощью тесака.

Еще один случай произошел в Киеве. Там свою жертву пытались скрутить сразу 15 полицейских и сотрудников ТЦК. Но этому помешали случайные прохожие. В Киеве уже признают, что скоро столкновения с военкомами превратятся в ежедневные суды Линча.

Украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец отметил, что мобилизация в 90% случаев идет с нарушениями. По его словам, нужно запретить работникам ТЦК прятать лица, чтобы их можно было привлекать к ответственности.

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